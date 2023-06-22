SOLOTÜRK, Amasya'da Top-Gun müziği eşliğinde gösteri yaptı

Türkiye'nin gökyüzündeki gurur ekiplerinden SOLOTÜRK, Amerikan Top-Gun filminin unutulmaz müziğiyle gösteri yaptı. 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesindeki etkinlikte vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılmış olan birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini heyecanla izleyerek cep telefonlarıyla kaydetti.

Yaklaşık 25 dakika süren gösteri uçuşunu birden fazla vatandaşın dışında Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer de takip etti.

Gösterinin sonu itibariyle telsiz görüşmesi yapmış olduğu SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Merti'yi kutlayan Tuğgeneral Mete Kuş, “Kardeşim bir şehirle bir pilot bu denli mı birbirine yakışır. Merzifon seninle gurur duyuyor. Aslanların aslanı.” sözleriyle seslendi. Belediye Başkanı Çelik, “Böyle pilotlarımız, askerlerimiz olduğu sürece biz her an rahatız. Düşmana korku, dosta güven veren gösteriden gurur duydum.” dedi.

Çocuklarıyla bir arada gösteriyi izini süren annelerden Merve Seyhan ise “SOLOTÜRK'ü izlemek çok keyifliydi. Çok büyük cesaret istiyor. Helal olsun.” ifadelerini kullandı.