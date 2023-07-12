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Son Depremler! Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Son Depremler! Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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