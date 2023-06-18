Sondakika! Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde Dumlupınar 54. Sokak üzerinde kimliği belirsiz bir kişi veya kişilerle Ayaz T., Selahattin M. ve Görkem K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belli olmayan kişi veya kişiler, tabanca ile Ayaz T. ve Görkem K.'yı başından, Selahattin A.'yı ise ayaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.