Sonunda beklenen oluyor! Adana, Marsin, Hatay, Kilis, Gaziantep o tarihte ferahlayacak

Meteorolojik kaynaklar Türkiye'ye sevindirici haber verdi. Soğuk havaların geri döneceği tarih açıklandı. Adana, Hatay, Mardin, Kilis ve Şanlıurfa gibi iller bu haberden en çok sevinenler olacak. Türkiye, ağustos ayının ortalarından itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir süreç yaşamıştı. Ancak şimdi soğuk havaların tekrar gelmesiyle rahat bir nefes alınacak. İşte detaylar...





METEOROLOJİK KAYNAKLAR TÜRKİYE İÇİN SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ

Sıcak hava, özellikle Adana, Hatay, Mardin, Kilis ve Şanlıurfa gibi illerimizde yaşayan vatandaşları evlerinde dahi rahatsız edici bir noktaya getirdi. Ancak meteorolojik kaynaklardan sevindirici bir haber geldi. Türkiye'nin soğuk havalarla rahatlayacağı tarih açıklandı. Özellikle Adana, Hatay, Mardin, Kilis ve Şanlıurfa gibi iller bu haberi en çok sevinenler olacak. İşte diğer ayrıntılar...





Havanın Modu sayfası, 22 veya 26 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye soğuk hava dalgası geleceğini belirtti. Bu dalganın etkisi en çok Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde hissedilecek gibi görünüyor. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimleri, Rize'nin Kaçkar Dağları çevresi ve diğer illerin yüksek bölgelerinde kar yağışı olabileceği ihtimali yüksek. 1.500 metre rakımın üzerindeki bölgelerde sıcaklıklar yer yer ve zaman zaman 0 derecenin altına düşebilir. Eğer yağış da olursa kar yağışının ihtimali oldukça yüksek. Ay sonuna yaklaşılması nedeniyle yağış durumu henüz net değil, ancak yakından takip edilmektedir. Bu soğuk hava dalgasının özellikle yüksek kesimlerde kar görme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

Bu müjdeli haberle birlikte sıcak havaların rahat bir nefes aldıracağı ve özellikle Adana, Hatay, Mardin, Kilis ve Şanlıurfa gibi sıcaklığın yüksek olduğu illerdeki vatandaşların rahat bir döneme gireceği belirtiliyor.