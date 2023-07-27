SSK ve Bağkur sigortası olanlar başını taşlata vuracak! Bunu yapmayan karalar bağlar

EYT başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı: Sonra başınızı taşlara vurmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT

SGK Uzmanı İsa Karakaş EYT başvurusu yapacak vatandaşlarla ilgili önemli duyurular yaptı. EYT başvurularının geçersiz sayılma ihtimali olabilir. 2011 senesi ve öncesi uygulamalara dikkat etmek gerekiyor. Karakaş, SGK 2008 senesinden itibaren yürürlükte olan uygulamaları özel olarak dikkate aldığını da belirtti. Karakaş konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Çoğu zaman SSK geçersiz sayıldığı için emeklilik dilekçesi verilmesine rağmen primler otomatik olarak artıyor.





Bu sebeple Bağ Kur emeklisi olmak için bir erkek çalışanın en az 9 bin prim ödemesi gerekiyor. 9 bin prim dolmadan emekli olmak mümkün değil. SSK emeklisi olmayı hayal ederken 2-3 bin gün daha az prim ödemesiyle SSK'dan Bağ Kur'a geçme durumu olursa emeklilik geçersiz sayılabilir. Kendi iş yerinden SSK'lı gösterilen ya da şirket ortaklarının SSK'lı olduğu kişiler hizmet defterini detaylı şekilde incelemeli. Aynı dönemlerde hem Bağ Kur hem SSK çalışması olan kişilerin hizmet çakışmalarını analiz etmesi gerekiyor. Aynı zamanda mahsuplaşma imkanı varsa bunun kullanılması ve en az zararla emeklilik planlaması yapılması gerekiyor.'