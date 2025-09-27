Steve McCurry'nin 'The Haunted Eye' Sergisi İstanbul'da Açıldı

Steve McCurry'nin 'The Haunted Eye' sergisi, İstanbul'da dünya prömiyerini gerçekleştirerek Tophane-i Amire'de 30 Kasım'a kadar ziyaretçi kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:05
Steve McCurry'nin 'The Haunted Eye' Sergisi İstanbul'da Açıldı

Steve McCurry'nin 'The Haunted Eye' Sergisi İstanbul'da Açıldı

Açılış Tophane-i Amire'de yapıldı

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry, dünya prömiyerini ilk kez İstanbul'da gerçekleştiren The Haunted Eye sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Sergi, 212 Photography Istanbul tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Açılışa ABD'den gelen Steve McCurry, basın mensuplarına bu mekânda olmaktan büyük onur duyduğunu ve Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nden etkilendiğini belirtti. Küratörlüğünü üstlenen Anne Morin'in arşivine ilk kez ulaştığını ve ortaya çıkan seçki için minnettar olduğunu ifade etti.

McCurry, İstanbul'la bağını anlatarak 1970'te genç bir öğrenci olarak ilk kez geldiğini, şehrin kendisi için her zaman egzotik ve heyecan verici olduğunu söyledi. Bu ziyaretin sergi dolayısıyla kendisi için daha özel olduğunu ve Türkiye halkına misafirperverlikleri için teşekkür ettiğini ekledi.

Resmi yetkililerden değerlendirme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Steve McCurry ve sergisini İstanbullularla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye Kültür Yolu Festivali hikayesinin her geçen gün büyüdüğünü vurguladı. Terzi, bakanın da sergiyi gezdiğini ve alınan geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sergi içeriği ve ziyaret bilgileri

The Haunted Eye, 212 Photography Istanbul'un 8. edisyonuna özel projelerinden biri olarak 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Seçki, McCurry'nin kariyerini şekillendiren 25 unutulmaz fotoğrafı ile daha önce hiç sergilenmemiş 160 fotoğrafı bir araya getiriyor. Sergide sanatçının 1984'te çektiği ikonik Afgan Kızı portresi de yer alıyor.

Ziyaretçiler, sergi kapsamında McCurry'nin eserlerinde izlediği görsel anlatımı ve arşivden çıkan nadir fotoğrafları deneyimleme fırsatı buluyor.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry (sol 2), dünya prömiyerini ilk kez İstanbul'da...

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry (sol 2), dünya prömiyerini ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdiği "The Haunted Eye" sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Sergi, "212 Photography Istanbul" tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bulunan Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry (sol 2), dünya prömiyerini ilk kez İstanbul'da...

