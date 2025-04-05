Stratonikeia: Tarih ve Kültürle Dolu Bir Bayram Tatili

Muğla'da bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu içermesi nedeniyle "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia, tarih dolu bir yolculuğa çıkmak isteyen herkesi bekliyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentte devam eden kazı çalışmalarını aktardı. Helenistik dönem, Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalma yapılarla dolu olan kentin, geçmişten bugüne iyi korunmuş yapıları dikkat çekiyor.

Söğüt, antik kentte pek çok restorasyon çalışmasının sürdüğüne değinerek, ziyaretçilerin hamam, cami, ev gibi tarihi yapıları bir arada görebildiklerini belirtti. 2400 yıllık bir geçmişe sahip olan bu yapılar, tek bir alanda gözler önüne seriliyor.

Stratonikeia, farklı özellikleri ile çeşitli ziyaretçi gruplarına ev sahipliği yapıyor. Ramazan Bayramı tatilinde de oldukça fazla sayıda ziyaretçi çekmeyi başaran kent, tarihi ve kültürel zenginliği ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Muğla'da yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı. Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Muğla'da yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı. Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.