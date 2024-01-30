Şubat 2024’te Oğlak burcu neler bekliyor? İş, para ve aile hayatı!

Oğlak Burcu Şubat 2024 Burç Yorumu

Oğlak burcu ve yükselen oğlak olanlar, Şubat ayında iş hayatınızda yoğun bir tempo ile karşılaşacaksınız. Kariyerinizle ilgili konular gündeminizin başında olacak ve çok emek harcayacaksınız. Bunun yanında maddi konular da ilginizi çekecek ve yeni ay ile birlikte önemli kararlar almanız gerekebilir. Çocuğunuz varsa, onun okul hayatı ile ilgili zorluklar yaşayabilir ve bu konuda üzerinize düşeni yapabilirsiniz. Mars ve Plüton'un kavuşumu ise, para konusunda dikkatli olmanızı ve yatırım yaparken risk almamanızı gerektiriyor. Ayrıca bu dönemde teknolojik cihaz satın almak sizin için uygun olmayabilir.

Oğlak Burcu Şubat 2024 Önemli Tarihler

Şubat ayında oğlak burcu için dikkat çeken tarihler şunlardır: