Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Renault’dan Şubat Ayı Kredi Kampanyası Detayları!

Sıfır araç almak isteyen vatandaşların merakla beklediği Şubat ayı kampanyaları duyuruldu. Birçok marka yeni kampanyalarını açıklarken, özellikle faizsiz veya düşük faizli kredi teklifleri dikkat çekiyor.

Renault, popüler modellerinden Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster için büyük bir kredi kampanyası sunarak hayallerdeki araca ulaşmayı kullanıcılar için kolaylaştırıyor. İşte Renault’un Şubat ayı kampanyaları ve detayları:

200.000 TL Kredi, 12 Ay Vade ve %1,99 Faiz Desteği

Renault Finans tarafından sunulan kampanya kapsamında, Clio, Megane Sedan veya Yeni Duster modelleri, 200.000 TL kredi ile, 12 ay vade ve yalnızca %1,99 faiz oranı ile satın alınabiliyor. Bu kampanya, söz konusu üç popüler modelin tüm donanım seviyelerini kapsayarak araç çeşitliliği sunuyor.

Kampanya Ayrıntıları

Kredi Tutarı: 200.000 TL

200.000 TL Vade Süresi: 12 ay

12 ay Faiz Oranı: %1,99

Aylık ödeme miktarı 19.861 TL olarak belirlenirken, kampanya şartları arasında Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerli olduğu belirtiliyor.

Renault Austral Kampanyaları

Renault ayrıca Austral modeli için özel kampanyalar da sunmakta:

Austral Ticari Müşterilere Özel: Ticari müşteriler için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı veya 100.000 TL nakit alım desteği seçeneği mevcut.

Ticari müşteriler için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı veya 100.000 TL nakit alım desteği seçeneği mevcut. Austral Bireysel Müşterilere Özel: Bireysel müşteriler, 100.000 TL indirim fırsatıyla Austral’a sahip olma avantajına sahip olacak.

Renault’un resmi web sitesinde yer alan kampanyanın geçerliği 28.02.2025 tarihine kadar devam edecek olup, stoklarla sınırlı bir teklif olarak sunuluyor.