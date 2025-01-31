Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi!

Belediye maaş zamları kapsamında yeni iş sözleşmeleri yapılırken, sonuçlar kamuoyuna an itibarıyla duyuruluyor. Şubat ayının hayati gelişmeleri arasında yer alan bu maaş artışları, özellikle asgari ücretli, emekli ve memurlar için büyük bir önem taşıyor.

Gelibolu Belediyesi Zammı Açıklandı

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Gelibolu Belediyesi ile Hak-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye çalışanlarının en düşük maaşının 26 bin TL'den 42 bin 600 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Belediye Başkanı'ndan Zam Açıklaması

Başkan Soyuak, zam müjdesini verirken, “İlk önce hak, ilk önce ekmek, ilk önce aş, ilk önce eve bir tutam ekmek götürebilme sevdasıdır. Bu kent ayağa kalkmak zorunda, bu kent değişmek ve güzelleşmek zorunda.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Emek en yüce değerdir, maaş zammı hayırlı olsun” diyerek zammın hayırlı olmasını temenni etti.

Ocak ayı maaşları ile dolu dolu geçerken, özel sektör zamları da merakla takip edilmekte. 2024 yılı belediye seçimleri senesi olması sebebiyle yüksek oranlı zam vaatleri gündemde olmaya devam ediyor.