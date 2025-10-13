Sultan Murat Yaylası'nda Sisle Gelen Sonbahar Güzelliği

Trabzon Çaykara'daki 2.200 m yüksekliğindeki Sultan Murat Yaylası, vadileri deniz görünümüne çeviren sis bulutlarıyla sonbaharda ziyaretçilerini cezbediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 10:47
Sultan Murat Yaylası'nda Sisle Gelen Sonbahar Güzelliği

Sultan Murat Yaylası sis altındaki büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sonbaharın hakim olduğu günlerde oluşan sis manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Yaylanın özellikleri ve ziyaretçi çekiciliği

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta ve 2.200 metre yükseklikte bulunan yayla, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Vadilerde yükselen ve adeta deniz görüntüsü veren sis bulutları, özellikle fotoğraf tutkunlarının rotasında yaylayı üst sıralara taşıyor. Sonbaharın renkleriyle birleşen bu atmosfer, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Komşu Vartan Yaylası da sisle doğaseverleri karşılıyor

Sultan Murat Yaylası'na komşu konumundaki Vartan Yaylası ise ilçe merkezine 19 kilometre mesafede bulunuyor ve dağlar arasından süzülen sis ile benzer bir doğal güzellik sunuyor.

Her iki yayla da, son dönemlerde artan ziyaretçi potansiyeliyle bölgenin önemli doğa turizmi durakları arasında yer alıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sisle birleşen manzarasıyla ziyaretçilerini...

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sisle birleşen manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sisle birleşen manzarasıyla ziyaretçilerini...

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı
2
SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun
3
30 Kasım 2023 Günlük Burç Yorumları
4
Karabük'te Hadrianopolis'te 'Arkeo Terapi' Çalıştayı: 18 Ülkeden 66 Sanatçı
5
Kütahya'da 'Ordu Millet El Ele' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
6
Engelli Semazenlerden Anlamlı Sema Gösterisi
7
Ordu'daki Ohtamış Şelalesi Karların Erimesiyle Canlandı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi