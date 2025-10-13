Sultan Murat Yaylası'nda Sisle Gelen Sonbahar Güzelliği

Sultan Murat Yaylası sis altındaki büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sonbaharın hakim olduğu günlerde oluşan sis manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Yaylanın özellikleri ve ziyaretçi çekiciliği

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta ve 2.200 metre yükseklikte bulunan yayla, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Vadilerde yükselen ve adeta deniz görüntüsü veren sis bulutları, özellikle fotoğraf tutkunlarının rotasında yaylayı üst sıralara taşıyor. Sonbaharın renkleriyle birleşen bu atmosfer, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Komşu Vartan Yaylası da sisle doğaseverleri karşılıyor

Sultan Murat Yaylası'na komşu konumundaki Vartan Yaylası ise ilçe merkezine 19 kilometre mesafede bulunuyor ve dağlar arasından süzülen sis ile benzer bir doğal güzellik sunuyor.

Her iki yayla da, son dönemlerde artan ziyaretçi potansiyeliyle bölgenin önemli doğa turizmi durakları arasında yer alıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sisle birleşen manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.