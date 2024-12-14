DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.532.361,3 0,4%

Sümela Manastırı Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sonrası Göz Kamaştıran Manzaralar

Sümela Manastırı, Trabzon'daki kar yağışının ardından muhteşem bir beyaz örtü ile kaplandı ve ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:30
Sümela Manastırı Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sonrası Göz Kamaştıran Manzaralar

Sümela Manastırı Beyaza Büründü

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, kar yağışının ardından eşsiz görüntülerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan, 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda bulunan bu tarihi yapı, geçen iki gün boyunca etkili olan yağışlar neticesinde bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, konumlandığı vadi ile birlikte ziyaretçilerine olağanüstü manzaralar sunuyor. Ziyaretçiler, bu muhteşem doğa manzarasının ve tarihi yapının tadını çıkarma fırsatı buluyorlar.

Ziyaretçilerden Etkileyici Yorumlar

Ziyaretçilerden Feza Yetiş, nişanlısı Aşkın Tekdemir ile Aydın'dan bölgeyi gezmek için geldiğini söyledi. Yetiş, Sümela Manastırı'na ilk kez geldiğini ifade ederek, "Yazın gelmeyi planlamıştık ancak nasip olmadı. Karda da ayrı bir güzellik var. Yolunu yürümek çok meşakkatli ama burası harika," dedi.

Aynı zamanda, duvarlardaki fresklerin etkileyici olduğunu belirten Yetiş, bu deneyimin kendileri için çok güzel olduğunu kaydetti. Aşkın Tekdemir ise tarihi mekanlara olan ilgisinin altını çizerek, gördüğü manzara karşısında etkilendiğini ifade etti.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler...

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler...

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak
2
Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi
3
Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor
4
Sümela Manastırı Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sonrası Göz Kamaştıran Manzaralar
5
Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!
6
Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!
7
Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak