Sümela Manastırı Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sonrası Göz Kamaştıran Manzaralar

Sümela Manastırı Beyaza Büründü

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, kar yağışının ardından eşsiz görüntülerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan, 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda bulunan bu tarihi yapı, geçen iki gün boyunca etkili olan yağışlar neticesinde bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, konumlandığı vadi ile birlikte ziyaretçilerine olağanüstü manzaralar sunuyor. Ziyaretçiler, bu muhteşem doğa manzarasının ve tarihi yapının tadını çıkarma fırsatı buluyorlar.

Ziyaretçilerden Etkileyici Yorumlar

Ziyaretçilerden Feza Yetiş, nişanlısı Aşkın Tekdemir ile Aydın'dan bölgeyi gezmek için geldiğini söyledi. Yetiş, Sümela Manastırı'na ilk kez geldiğini ifade ederek, "Yazın gelmeyi planlamıştık ancak nasip olmadı. Karda da ayrı bir güzellik var. Yolunu yürümek çok meşakkatli ama burası harika," dedi.

Aynı zamanda, duvarlardaki fresklerin etkileyici olduğunu belirten Yetiş, bu deneyimin kendileri için çok güzel olduğunu kaydetti. Aşkın Tekdemir ise tarihi mekanlara olan ilgisinin altını çizerek, gördüğü manzara karşısında etkilendiğini ifade etti.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.