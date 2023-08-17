Sürekli yüz tüyü almaya son! Bu 10 yöntemden birini deneyenin epilasyon masrafı bitecek! İstenmeyen tüylerin kökünü kurutacak

Yüzdeki kıl ve tüy sorunu olanlar rahatsız edici durumdan kurtulmak için arayışa girdi. Okurlarımız için istenmeyen tüylerden kurtulmanın etkili yöntemleri haberimizde yer almaktadır.

YÜZDEKİ TÜYLERDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

1-YULAF EZMESİ, BAL VE LİMON SUYU

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Cilt rahatsızlıklarında kullanılan yulaf ezmesi, peeling etkisiyle beraber son dönemlerin popüler ürünü haline geldi. Tüm malzemeler karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve 15 dakika sürülerek bekletilir. Haftada bir ya da iki kez kullanılması öneriliyor.

2-ŞEKER, SU VE LİMON

1 su bardağı şeker

1/4 su bardağı limon suyu

1/4 su bardağı su

Tüm malzemeler karıştırılır ve kaynatılarak macun kıvamına getirilir. Kıllı bölgelere sürülerek ardından çekilir ve bu işlem ayda 1 kez tekrarlanır.





3-PAPAYA VE SÜT

Yarım su bardağı papaya püresi

1 yemek kaşığı süt

Kıl köklerini genişleten ve kılların doğal yöntemlerle dökülmesine yardımcı olan papaya, yüksek enzimli olduğundan cildin dış tabakasını yeniler. Papaya püresi süt ile karıştırılır ve macun kıvamına getirilerek yüzünüze uygulanır. 15 dakika bekletildikten sonra durulama işlemi yapılır.

4-PORTAKAL VE LİMON KABUĞU

Kuru portakal kabuğu

Kuru limon kabuğu

elde edilen macun kılların rengini açacağı gibi doğal yöntemlerle dökülmesine yardımcı olur. cildin parlamasında etkili rol oynarken sivilce ve yara izlerinede iyi gelir.