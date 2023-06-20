Suriye'den Türkiye'ye Yasa Dışı Geçiş Yapmaya Çalışan 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerimiz tarafından Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerden birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.