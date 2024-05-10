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Sütün içine sarımsak ekleyince bakın ne oluyor! O hastalıklara veda etmeye hazırlanın

Süt ve sarımsak karışımının faydalarını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 22:21
Sütün içine sarımsak ekleyince bakın ne oluyor! O hastalıklara veda etmeye hazırlanın

Sütün içine sarımsak ekleyip tüketince birçok fayda sağlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜT VE SARIMSAK KARIŞIMI FAYDALARI

Süt ve sarımsak karışımı bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan basıncını dengeliyor, kolesterol seviyesini düşürüyor, antioksidan özellikleri taşıyor, sindirim sistemine iyi geliyor, kalp sağlığını destekliyor, cilt sağlığına iyi geliyor ve kan şekerini dengeliyor. 

süt sarımsak karışımı faydaları

Karışımı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 diş sarımsak, 125 ml süt. İlk olarak bir diş sarımsak soyulur ve ince şekilde doğranır. Bir tencerenin içine 125 ml süt koyulur ve kaynatılır. İnce doğranan sarımsaklar eklenir. Altı kısık şekilde 2-3 dakika pişirilir. Pişirdikten sonra içine bir yemek kaşığı bal eklenir. Bu karışım kemik sağlığına iyi gelir. 

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