Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye İlave Hac Vizesi

Suudi Arabistan yönetiminin, önceki 2 yılda korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde kontenjanları azaltması ve 65 yaş sınırlaması sebebiyle, bu yıl ülkelere ilave vizeler verdi. Türkiye'nin binde 1 oranında olan 83 bin 430 kişilik sabit hac kontenjanına ilave 5 bin kişiye daha vize imkânı sağladı. Böylece 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gelmiş olan hacı sayısı 88 bin 430 oldu. Ancak Türkiye'den kasap, teknik personel gibi vizeler ile gelenlerin bu yıl yoğun olduğu gözleniyor. Yaklaşık olarak 120 bin Türk vatandaşının 2023 yılında hac yapması bekleniyor.

Dünya Müslümanları mübarek beldelere akın etti

Mekke-i Mukerreme'de hac için mevcut fiziki şartlar sınırlı olduğundan dolayı Suudi yönetimi, hac zamanı en fazlaca 4 milyon kişiyi şehre alabiliyor. Bu sebeple ülkelere hac vizesi için kota uyguluyor. Uzun yıllardır yapılmış olan uygulama, Müslüman ülkelerin nüfusunun binde 1'i oranında vize imkânı sağlanıyor. Ancak Türkiye gibi genç nüfusu fazla ve ekonomik durumu iyi olan ülkelerde binde 1'lik hac kontenjanı normal zamanlar içinde bile yeterli olmuyor. Türkiye'de an itibariyle kura ile verilmiş olan hac vizesi için yaklaşık 2,5 milyon kişi sırada bekliyor. Her sene kura çekiliyor. Yıllar geçtikçe, kuraya giren kişinin çekiliş hakkı kat sayı katlanarak artıyor. Hac vazifesini yerine getirmek amacıyla 10 yıl bekleyenler de bulunuyor. Pandemi sonrasında ise Müslümanlar hac vazifesini yerine getirmek amacıyla bu yıl bütün imkânlarını seferber ederek mübarek beldelere ulaştı.

Enflasyon hac bedellerini de arttırdı

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı, Suudi Arabistan'da otel ve hizmet fiyatlarını da artırdı. Bu sene birçok ülke hac bedellerine yüzde 10 ile 25 oranında riyal bazında zam yaptı. Türkiye'den 24 bin riyal (7 bin dolar) ile 50 bin riyal arasında tarifelerle hac grubu bulunuyor. Suriye kontenjanından gelmiş olan Halepli Müslümanlar ise 4 bin 500 dolar gibi bir maliyet ve daha sınırlı imkânlar ile hac vazifesini yerine getirebiliyorlar. Her ülkenin kendi organizasyonlarında farklı hizmet kategorileri bulunuyor.