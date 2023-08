Tadını beğendiği meyve yeni bir hayatın kapılarını açtı! Artık resmen para basıyor

İstanbul'da yaşadığı dönemde sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı görevlerinde bulunan 32 yaşındaki Derya Tunçay'ın hayatı, bir manav ziyaretiyle dönüşüme uğradı. Tesadüfen girdiği manavda denk geldiği ejder meyvesi, Tunçay'ın kendi işini kurma yolculuğunun başlangıcı oldu. Pandemi döneminde memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek köklerine sarılan Tunçay, ejder meyvesi üretimine odaklandı.





İstanbul'da geçmiş yıllarda sinema sektöründe yönetmen yardımcısı olarak çalışan Tunçay, bir gün alışveriş yapmak için girdiği manavda tesadüfen ejder meyvesini gördü. Tadına baktığında büyülenen Tunçay, meyvenin sağlık açısından faydalarını araştırmaya başladı. Yaptığı incelemeler sonucunda ejder meyvesinin çeşitli hastalıklara iyi geldiğini ve C vitamini deposu olduğunu keşfetti.

Pandemi nedeniyle işini bırakma kararı alan Tunçay, memleketi Aydın'a dönüş yaptı. Burada yaklaşık 2 dönümlük bir arazi satın alarak ejder meyvesi üretmeye başladı. 2020 yılında ilk dikimini gerçekleştiren Tunçay, her yıl artan bir motivasyonla üretimine devam ediyor.





Ejder meyvesinin sağladığı sağlık avantajlarına vurgu yapan Tunçay, beyaz içi olanların şeker hastalarına, kırmızı içli olanların ise kanseri önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Her iki çeşidin de tam bir C vitamini deposu olduğunu vurgulayan Tunçay, "4-5 tane portakal yiyeceğinize 1 tane ejder meyvesi yiyerek aynı vitaminleri alabiliyorsunuz. O açıdan çocuklara da öneriyoruz, ejder meyvesi bir C vitamini deposudur" şeklinde konuştu.

Tunçay'ın ejder meyvesi üretimi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde büyük ilgi görüyor. Gramajlarına göre değişen fiyatlarla vatandaşlarla buluşan bu sağlıklı meyve, Tunçay'ın İstanbul'dan Aydın'a taşıdığı yeni hayatını simgeliyor.