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Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Akın akın markete koşacaksınız Eylül ayının son haftası kış hazırlığına başlayan kişiler özellikle de marketlerin sunduğu indirimleri yakından takip ediyor

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:42
Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Akın akın markete koşacaksınız! Eylül ayının son haftası kış hazırlığına başlayan kişiler özellikle de marketlerin sunduğu indirimleri yakından takip ediyor. ŞOK market, Eylül ayının son haftasında da müşterilerine farklı farklı indirimleri sunarken, gerek mutfak, banyo gerekse de büyük eşyalardaki indirimleri gönülleri fethedeceğe benziyor. Bugün başlayan indirimlerde özellikle de deterjan indirimi dikkat çekerken, 10 KG Rinso deterjan müşteriyi cezbediyor. Şok 25 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ile alakalı araştırmalar devam ederken, bu listedeki ürünlerin 2 Ekim’e kadar raflarda yer alacağı belirtilmiş bulunuyor. Peki Şok 25 Eylül 2024 aktüel ürünler listesinde hangi ürünler mevcut. İşte detaylar... 

ŞOK 25 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Her hafta Çarşamba günlerini kendine indirim günü ilan eden ŞOK 25 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar ile de müşterisinin gönlünü çeleceğe benziyor. Müşteriler, hem gıda hem de temizlik malzemeleri kategorisinde birçok uygun fiyat seçeneğiyle dikkat çekerken, her kategorideki indirim 7’de 70’e herkesi ilgilendiriyor.  

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

ŞOK Market’in bu haftaki indirim kataloğunda özellikle temel gıda ürünleri dikkat çekiyor. Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 269 TL, Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 61,90 TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak. Ayrıca Uno Anadolu Tandır Lavaş, Superfresh Muffin ve Barilla Makarna çeşitleri de dev indirime dahil olmuş bulunuyor. Çadır, kamp masası, piknik seti ve hamak gibi ürünler de doğaseverlerin marketlere akın etmesini sağlayacak iken ŞOK, ev dekorasyonuna önem veren müşterilerini de uygun fiyatlı diğer ürünlerini raflara koyarak ispat ediyor.  

ŞOK 10 KG RİNSO DETERJAN İNDİRİMİ 

Yukarıdaki indirimlerin yanı sıra özellikle de kadınların indirimli çamaşır deterjanı arayışına ön ayak olacak ŞOK 25 Eylül aktüel ürünler kataloğunda Rinso deterjana yer vermiş bulunuyor. ŞOK Market’in en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de Rinso 10 kg deterjan. 279 TL fiyatıyla müşterisinin sepeti dolduracak indirimi sağlayan ŞOK, ekonomik bir temizlik çözümü sağlamayı hedefliyor.  

 


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