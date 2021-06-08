Tam normalleşme başlayacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar hangi tarihte kalkacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tedbirlerle ilgili olarak yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile yeni kontrollü normalleşme sürecine girilmişti. Böylelikle Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasakları kaldırılmıştı. 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte yasakların ne zaman kalkacağıyla ilgili olarak yeni kararların alınması bekleniyor.

Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında tam normalleşme için Kabine Toplantısı'nın sonrasında olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu nedenle tam normalleşmeyle ilgili olarak detaylı bilgilerin 10 Haziran Perşembe günü yapılacak toplantı sonrasında netlik kazanması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi

1. Sokağa çıkma kısıtlaması

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, saglık, tarım ve orman faliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020tarih ve 20799sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet sebebi ve buna baglı olarak zaman ve güzergâhla sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan is yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021tarih ve 7705sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-Basvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACEkodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına ragmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması yada erişim hatası gibi durumlarda öneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecek.

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00saatleri arasında faliyet gösterebilecek, vatandaslarımız zorunlu ihtiyaçlarının karsılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişci ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu is yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçları ile yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca turistik faliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre icin ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faliyetler kapsamı dısında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.5- Kendi ihtiyaclarını karsılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki yada agır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFASosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacak.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına ragmen aşı olmayan 65yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

1.7- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklar.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve ögretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacak.

2. Şehirler arası seyahat kısıtlaması

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokaga çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikâmetleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel yada resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının yada kardesinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil islemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki dokuz kisiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlıgı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünysinde olusturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıylada seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulundugu kente son beş gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (beş gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

3. İş yeri faaliyetleri

3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2metre, yan yana sandalyeler arasında 60cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2- 14Nisan2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

Sinema salonları,

Kahvehane, kırathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir is kolu/faliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kırathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi, çay ocagı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kagıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında 3, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk bos) sınırına uyulması,

kaydıyla 1Haziran2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri dışında) 07.00 - 21.00saatleri arasında faliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, tavena, birahane gibi is yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

3.3- Yukarıda sayılan is yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. is yerleri ile AVM'ler;