Tapu sahipleri aman dikkat! Tapunuz elden gitmiş olabilir: e-Devlet'ten hemen kontrol edin

Son dönemde arsa ve konut fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanması, dolandırıcıların yeni hedefi haline gelmiştir. Bu durum, milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendirmektedir, zira evleriniz sizin habersiz satılmış olabilir. Özellikle üzerinde uzun süredir işlem yapılmayan ve "uyuyan tapu" olarak adlandırılan tapuların büyük bir risk altında olduğu vurgulanmaktadır. Peki, böyle bir durumu önlemek için neler yapabilirsiniz? İşte detaylar..

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPABİLİRSİNİZ





E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz bir adım, tapu SMS kaydıdır. İşlem adımlarını takip ederek bu kaydı gerçekleştirebilirsiniz:

İlk olarak, e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

Arama butonuna "tapu telefon" terimini yazmanız gerekmektedir.

"Tapu Telefon Bilgileri Beyan" sayfası açılacak. Bu sayfada, "Bu hizmeti kullanarak beyan edeceğiniz telefon bilgisi TAKBİS'te TC Kimlik Numarası kayıtlı olan tapu kayıtlarınız ile eşleştirilecektir" ve "Daha önceden kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır" uyarılarını göreceksiniz. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Telefon Numarası Kaydet" düğmesine tıklayarak telefon numaranızı kaydedebilirsiniz. Ardından, "Bilgilendirme metnini okudum ve onaylıyorum" seçeneğini işaretledikten sonra, "Doğrulama Kodu Gönder" butonuna tıklayın.

Telefonunuza SMS yoluyla gönderilen "doğrulama kodunu" girerek "onayla" butonuna tıklayın.

"İşlem başarılı" şeklinde bir bilgi ekranında belirire. Artık, dolandırıcıların adınıza tapu üzerinde izniniz olmadan işlem yapmaya çalışması durumunda bilgilendirileceksiniz. Bu adımları takip etmeniz halinde, sahte kimlik veya sahte vekaletnamelerle adınıza yapılan tapu satış veya devir başvuruları durumunda telefonunuza bir mesaj alacaksınız.

Bu önlem, "uyuyan tapu" olarak adlandırılan durumu engellemek amacıyla önerilmektedir. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, organize bir sahtecilik olduğunu belirtmiş ve özellikle yaşlılar, engelliler ve yurtdışında yaşayan gurbetçilerin hedef alındığını ifade etmiştir. Kiraz ayrıca, tapuların uzun süre işlem görmediği durumlarda sahteciliğe zemin hazırlandığını ifade etmiştir. Bu durumda, sahte vekaletnameler düzenlenerek gayrimenkullerde işlem yapmaktadırlar. Kiraz, tapu sahiplerinin e-Devlet üzerinden tapu SMS kaydı yapmalarını önermektedir. Bu kayıt yapıldıktan sonra, tapu üzerinde herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde tapu sahiplerine bilgilendirme amacıyla SMS gönderilmektedir.

Bu önlemleri takip ederek, ev ve arsa gibi mülklerinizi dolandırıcılardan koruma altına alabilirsiniz. Unutmayın, bu adımları atmaktaki erken davranışınız, güvende olmanız için oldukça önemlidir.