Tapuda yeni dönem resmen başladı! Tapu devri yaparken bu detaylara dikkat

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TAPU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği arasında arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterde yapılabilmesi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Bedia Güleş konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Taşınmazı ile ilgili işlem yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sisteminden Türkiye Noterler Birliği'ne giriş yapıp işlem yapılmak istenen taşınmazı seçiyor. Sonrasında işlem yapılmak istenen noter seçilerek tapu işlemi yapacak tarafların bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde dolduruluyor. Sonra başvuru oluşturuluyor. Başvuru işlemi noter sisteminde görünüyor.





Sonrasında taraflar tapu işlemi yapılacak taşınmazla ilgili bilgilerin doğruluğunu teyit ediyor. Eğer eksik ya da yanlış varsa bu aşamada düzeltilebiliyor. Fiil ve hukuki hususlarla ilgili bilgi alındıktan sonra başvuru satış için işleme alınıyor. Her şey usulüne uygunsa randevu günü gönderiliyor. Randevu gününde taraflar işlemlerini yapabiliyor ancak randevuya gidilmezse 10 günü geçmemek kaydıyla satış işlemi yapılabiliyor. 10 günü geçtiyse yeni bir başvuru gerekiyor. Taraflar belirlenen süre sonrasında notere giderek noter huzurunda satış sözleşmesi gerçekleştiriyor. Tapu Kadastro Müdürlüğü onay verdikten sonra işlemler tamamlanmış oluyor. Tapu Müdürlüklerine harç ve döner sermaye ücretleri ödeniyor. Taşınmaz satışını noterde yapmak isteyenler ek noter ücreti ödüyor. Bu bedel 400-500 bin TL arasında taşınmazın büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor.'