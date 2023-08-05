Tapunuzda bu ibare var mı hemen bakın! Eğer varsa her an tapunuz elden gidebilir

Gayrimenkul piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak son zamanlarda yapılan uyarılar, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Gayrimenkul alım satımında tapu belgesinin önemi büyük. Tapu, bir gayrimenkulün kimin adına kayıtlı olduğunu gösteren resmi belgedir. Bu belge üzerinde yer alan ibareler, mülkiyet hakkı ve alım satım işlemleri açısından büyük öneme sahiptir. Ancak, dikkatsizlik veya dolandırıcılık durumunda, tapudaki bir ibare nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşanabilir.



YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ





Gayrimenkul fiyatlarının artışı, yatırımcıların tarla, arsa ve konut gibi gayrimenkullere yönelmelerine neden oluyor. Ancak bu alanda yatırım yapmak isteyenler, dikkatli olmalı ve tapu belgesini detaylı bir şekilde incelemelidir. Özellikle hisseli tapularda dikkat edilmesi gereken önemli konular vardır. Hisseli tapuda birden fazla kişi, taşınmazın sahibi olabilir ve bu durumda önalım hakkı gibi mekanizmalar devreye girebilir. Eğer tapuda ipotekli bir ibare bulunuyorsa, bu durum da alım satım süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Bankalar veya alacaklılar, ipotekli tapudaki hakkını kullanarak taşınmazı devir edebilirler.

Dolandırıcıların da bu durumdan faydalanarak sahte tapularla insanları kandırmaları söz konusu olabilir. Bu nedenle gayrimenkul alacak kişiler, tapu belgesini önceden inceletmeli ve ipotek durumunu sorgulamalıdır. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden gerekli bilgi ve belgeleri almak, alım sürecinde güvence sağlayacaktır.

Hisseli tapularda, diğer hissedarlardan muvafakatname alınması ve bu belgenin noter tasdikli olması da büyük önem taşır. Bu belge olmadan yapılacak işlemler, ileride hukuki sorunlar yaşanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla, taşınmaz alım satım işlemlerinde gerekli incelemeleri yapmak ve doğru belgeleri temin etmek, yatırımcıların haklarını korumak açısından kritik bir adımdır.

Gayrimenkul alımlarında tapu belgesinin önemi ve içeriği büyük bir öneme sahiptir. Hisseli tapularda, önalım hakkı gibi konulara dikkat edilmeli, ipotekli tapular ise riskli olabilir. Bu nedenle yatırımcılar, doğru ve güvenilir bilgilerle işlem yaparak maddi kayıplardan korunmalıdır.