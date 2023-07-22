Tapusu olanlar dikkat! Hemen tapunuzu çıkarıp kontrol edin: Eğer bu varsa eviniz elden gidebilir

Gayrimenkul fiyatlarındaki artış, yatırımcıların ilgisini tarla, arsa ve konut gibi gayrimenkullere yönlendiriyor. Ancak yapılan uyarılara kulak vermek gerekiyor. Tapuda yer alan bir ibare yüzünden, yatırımcılar ellerindeki 100 bin Türk lirasını aniden 10 bin Türk lirasına düşebileceklerin riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle tapu işlemleri sırasında dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir.



DOLANDIRICILARA DİKKAT





Tapu, bir gayrimenkulün kime ait olduğunu gösteren belgedir. Bir kişiye ait olabileceği gibi, hisseli tapularda birden fazla kişinin hakkı bulunmaktadır ve taşınmaz o kişilere aittir. Gayrimenkul alım-satım işlemleri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleştirilir ve yapılan her satış tapu kütüğünde kayıt altına alınır.

Ancak son zamanlarda artan gayrimenkul fiyatları, yatırım amaçlı gayrimenkul alımının artmasına neden oldu. Maalesef bu artışlarla birlikte tapu dolandırıcıları da ortaya çıkmaya başladı. Gayrimenkul almak isteyenlerin, tapu üzerinde yer alan ibarelere dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Eğer satın alınan gayrimenkulün tapusu "ipotekli" ibaresini taşıyorsa, dikkatli olunmalıdır. İpotekli tapu, ipoteği koyan kişinin devir ve satış hakkı olduğunu gösterir. Alacağını tahsil edemeyen bir banka, kurum veya kişi, ipotekli tapuyu başka bir kişiye devredebilir ve böylece satın alınan gayrimenkul bir anda elden çıkabilir. Bu nedenle, satın alınacak gayrimenkulün tapu kayıtlarının Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden kontrol edilmesi önemlidir.

Ayrıca hisseli tapu, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Hisseli gayrimenkullerde önalım hakkı bulunur, bu da diğer hissedarların size dava açabileceği anlamına gelir. Örneğin, 100 bin Türk lirası ödeyerek satın aldığınız bir taşınmazı, diğer hissedarlar sizden çok daha düşük bir fiyata satın alabilir ve değerli yatırımınız elinizden çıkabilir. Bu nedenle, satın alınan gayrimenkulün tapusunun sorgulanması ve diğer hissedarlarla muvafakatname gibi önemli belgelerin noter onaylı olması önemlidir.

Gayrimenkul yatırımlarının artış gösterdiği günümüzde, bilinçli yatırımcılar, tapu işlemleri sırasında her ayrıntıyı göz önünde bulundurmalı ve alacakları tedbirlerle mülklerini güvence altına almalıdır. Unutulmamalıdır ki, doğru ve güvenilir tapu işlemleri, gelecekteki yatırımın sağlam temellerini oluşturacaktır.