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Taraklı'da Mantar Zehirlenmesi: 11 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda

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Taraklı'da Mantar Zehirlenmesi: 11 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda
Taraklı ilçesinde yaşayan Ö.D. (11) isimli çocuk, ailesinin topladığı mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra zehirlenme şüphesi ile Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlanan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Taraklı'da Mantar Zehirlenmesi: 11 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda

Taraklı ilçesinde yaşayan Ö.D. (11) isimli çocuk, ailesinin topladığı mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra zehirlenme şüphesi ile Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlanan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturmaya başlatıldı.

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