Tarifinizi sır gibi saklayacaksınız: Ağızda dağılan yumuşacık kurabiye

Eğer sürpriz bir misafiriniz varsa bu tarifi 20 dakika içinde hazırlayabilirsiniz! Bağımlısı olacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE TARİFİ

Bu tarifle birlikte herkesin gözdesi olacaksınız. Ağızda dağılan kurabiyeyi 20 dakika içinde hazırlayabilirsiniz! Gerekli olan malzemeler şu şekilde; yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir tane yumurta sarısı, bir paket vanilya, üç su bardağı un, bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Üstü için bir yumurta beyazı gerekiyor. İlk olarak yumurta sarısı, pudra şekeri, sıvı yağ, süt, kabartma tozu ve vanilya bir kapta iyice karıştırılır.





Daha sonra üç su bardağı un az az ilave edilerek yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak fırın tepsisine dizilir ve üstüne yumurta beyazı sürülür. İsteğe göre fındık serpiştirilir. Daha sonra önceden ısıtılan 170 derece fırında fansız şekilde 20 dakika pişirilir. Kurabiyeyi yaparken bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Eğer yumuşak ve ağızda dağılan bir kurabiye elde etmek istiyorsanız margarin yerine tereyağı kullanmanız önerilir.