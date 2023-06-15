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Tarihi bina alev alev yandı !

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Tarihi bina alev alev yandı !
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde yer alan 2 katlı ahşap tarihi binada yangın başladı.

Yangın saat 01.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde yer alan 2 katlı ahşap metruk binada gerçekleşti. Tadilatta olan binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın kısa zamanda büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine birden fazla itfaiye ekibi yollandı. Olay yerine gelmiş olan polis ekipleri, yanan binanın bitişiğindeki apartmanlarda ikamet vatandaşları olası tehlikeye karşın tahliye ettiler. Vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını incelediler. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip, diğer binalara sıçramadan yangını söndürdüler. Yangın sonucu tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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