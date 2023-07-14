Tarihleri not edin! Bu burçların başına talih kuşu konacak

Burçları bekleyen şeyler merakla araştırılıyor. Peki bu hafta astrolojide neler olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURÇLARI NELER BEKLİYOR

Astrolojiyle ilgilenen insanlar internet üzerinden merakla burçların haftalık yorumlarını araştırıyor. Bu hafta bakın burçları neler bekliyor!





-Koç burcunun aile ve yakın arkadaşlarıyla ilişkisini düzeltmek için iyi bir zaman dilimi geliyor. Bu dolunay Koç burçlarına senelerdir görüşemedikleri insanlarla bir araya gelme fırsatı sunuyor. Eski çocukluk arkadaşlarıyla vakit geçirme fırsatı olabilir.

-Boğa burçları dolunay süresince ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilir. Ortamı yumuşatmak için bir yol aramanız gerekebilir eğer bir çözüm bulamıyorsanız partnerinizin yanına pek yaklaşmamak faydanıza olacaktır.

-İkizler burçları bu süreçte işle boğulabilir. Öğle aralarına ya da kısa aralara çıkmak iyi bir fikir olmayabilir. Ev eşyası almak için iyi zamanlar.

-Yengeç burçları bu süreçte maddi konularla ilgilenebilir ve ruhsal taraflarıyla çok bağ kuramayabilir. Eğer partneriniz duygu paylaşmak isterse bu sebeple sorun yaşayabilirsiniz. İş konusunda verimli olacaksınız.

-Aslan burçları bu süreçte terfi alabilir ya da projeleri sebebiyle ek bir gelir elde edebilir. Uzun süreli ya da profesyonel seyahat gerektiren bir işiniz varsa böyle bir girişimde bulunmamanız iyi olacaktır.

-Başak burçları bu süreçte yapılması gereke çok iş biriktirmiş olabilir ancak eski tembelliklerin sonuçları bu şekilde ortaya çıkacak.

-Terazi burçları için ekonomik anlamda faydalı olacak durumlar var bu sebeple yatırımların kazanca dönüşmesi beklenebilir. Aynı zamanda yeni sözleşme ve ticari anlaşmalar için iyi dönemler.

-Akrep burçları kendilerini sevdikleri etkinliklere kaptırabilir ve biraz para yatırmak isteyebilir. Sizin için eski bir hobiye dönme zamanı gelmiş olabilir ancak bunun için para harcamak doğru bir karar olmayacaktır.

-Yay burçları için istikrarlı günler devam edecek ancak işler yavaşlamayacak. Bu süreçlerde sıradan görevlere odaklanmak daha iyi olacaktır. Bazı Yay burçları aşk hayatlarında iletişim sorunu yaşayabilir.

-Oğlak burçları uzun süredir kopan bir irtibatı yeniden kutmak isteyebilir. Bunun için hem zihinsel hem duygusal anlamda etkileneceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz.

-Kova burçları diğer insanlarla iletişim kurarken zorlanabilir çünkü diğer insanlar sizi rahatsız edebilir. İnsanların hareketlerine aşırı tepki verebilirsiniz ancak bunun sebebi hayatınızda yaşayacağınız bir dönüşüm hissinden kaynaklı.

-Balık burçları bu süreçte romantik ilişkilerine yönelebilir. İlişkilerin ilerlemesi için doğru zamanlar. Duygularınızın sizi hedefinizden saptırmaması konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.