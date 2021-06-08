Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?

Olaylar

• 1494 - Dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Antlaşması'na vardı.

• 1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

• 1654 - XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.

• 1692 - Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem: 1600 kişi öldü, 3000 kişi ağır yaralandı.

• 1801 - Portekiz ve İspanya, "Badajoz Antlaşması"nı imzaladılar. Portekiz "Olivenza" şehrini kaybetti.

• 1832 - Québec'te Asya kolerası salgını: Yaklaşık 6000 kişi öldü.

• 1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

• 1862 - Gennaios Kolokotronis, Yunanistan Başbakanı oldu.

• 1863 - Meksiko, Fransız birliklerince ele geçirildi.

• 1866 - Anadolu'da kurulan ilk Demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.

• 1890 - Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı.

• 1893 - Gandhi, ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı.

• 1905 - Norveç Parlamentosu İsveç ile olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos'ta düzenlenen referandum ile bağımsızlık onaylandı.

• 1914 - Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

• 1918 - Osmanlı'nın 9. Ordusu kuruldu.

• 1929 - Vatikan bağımsız devlet oldu.

• 1935 - Stanley Baldwin, Birleşik Krallık Başbakanı oldu.

• 1939 - CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.

• 1942 - Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

• 1942 - II. Dünya Savaşı: Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferi ile resmen sona erdi.

• 1943 - İstanbul'da tifüs salgını başladı, bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.

• 1945 - Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.

• 1949 - İhtiyarlık Sigortası Kanunu kabul edildi.

• 1956 - Demokrat Parti Hükümeti'nin hazırladığı Yeni Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Hürriyet Partisi adına konuşan Turan Güneş, "bu kanunla, değil basın özgürlüğü, basın bile kalmayacak" dedi.

• 1957 - Atatürk Üniversitesi kuruldu.

• 1958 - İstanbul, Beyazıt Meydanı'nda Büyük Kıbrıs Mitingi yapıldı.

• 1962 - 100 kadar işsiz hamal İstanbul Valiliği'ne yürüyüş yaptı.

• 1964 - Türkiye'nin 26 ilinde kısmi senato seçimleri yapıldı. AP 31, CHP 19, bağımsızlar 1 senatörlük elde etti.

• 1966 - Ronald Reagan, Kalifoniya'nın 33. Valisi oldu.

• 1967 - İsrail birlikleri Kudüs'e girdi (Altı Gün Savaşları).

• 1973 - "Yavuz" zırhlısı Deniz Kuvvetleri'nden törenle emekliye ayrıldı.

• 1977 - Semiha Yankı, 13'üncü Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

• 1981 - İsrail savaş uçakları, Irak'ın bir nükleer reaktörünü, nükleer silah üretiminde kullanılıyor gerekçesiyle imha etti.

• 1982 - Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay, Ermeni örgüt ASALA tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

• 1985 - TRT Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı.

• 1989 - Surinam Havayolları'na ait Douglas DC-8 tipi bir yolcu uçağı Johan Adolf Pengel havaalanı (Surinam) yakınlarında düştü: 168 kişi öldü.

• 1994 - Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

• 1996 - Hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.

• 2001 - Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi, İngiltere'deki seçimleri kazandı.

• 2005 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 2. sezon DVD'si çıktı.

• 2007 - Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı Ankara'da toplandı.

• 2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

• 2009 - SBS, 7. sınıflar için 2. kez yapıldı.

• 2012 - Eşcinsel evliliğin yasallaştırılması için Thoning-Schmidt Hükûmeti'nin öne sürdüğü yasa tasarısı, Folketing (Danimarka Parlamentosu) tarafından onaylandı.

• 2015 - Türkiye'de genel seçimler yapıldı.

• 2016 - İstanbul'un Fatih ilçesinin Vezneciler semtinde bombalı intihar saldırısı gerçekleşti. (Bknz. 2016 Vezneciler Saldırısı)

Doğumlar

• 1502 - III. João, Portekiz Kralı (ö. 1557)

• 1837 - Alois Hitler, Adolf Hitler'in babası (ö. 1903)

• 1845 - Leopold Auer, Macar kemancı ve bestekâr (ö. 1930)

• 1848 - Paul Gaugin, Fransız ressam (ö. 1903)

• 1896 - Imre Nagy, Macar siyasetçi (ö. 1958)

• 1896 - Robert S. Mulliken, Amerikalı fizikçi ve kimyacı (ö. 1986)

• 1909 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris (ö. 1994)

• 1917 - Dean Martin, İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 1995)

• 1923 - Giorgio Belladonna, İtalyan briç oyuncusu (ö. 1995)

• 1928 - James Ivory, Amerikalı film yönetmeni ve senarist

• 1931 - Okot p'Bitek, Ugandalı şair ve toplum bilimci (ö. 1982)

• 1933 - Arkady Arkanov, Rus oyun yazarı ve komedyen (ö. 2015)

• 1940 - Tom Jones, Galli şarkıcı

• 1941 - Temel Karamollaoğlu, Türk tekstil mühendisi ve siyasetçi

• 1942 - Kirsten Lundsgaardvig, Danimarkalı ressam (ö. 2014)

• 1942 - Muammer Kaddafi, Libya eski lideri (ö. 2011)

• 1948 - Anna Záborská, Slovak siyasetçi

• 1952 - Liam Neeson, Kuzey İrlandalı aktör

• 1952 - Orhan Pamuk, Türk yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

• 1954 - Cem Ceminay, Türk radyo programcısı ve köşe yazarı

• 1954 - Jan Theuninck, Belçikalı ressam ve şair

• 1956 - L.A. Reid, Amerikalı müzik yapımcısı ve besteci

• 1956 - Marty Whelan, İrlandalı radyocu ve televizyoncu

• 1958 - Prince, Amerikalı müzisyen (ö. 2016)

• 1960 - Kemal Merkit, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2012)

• 1965 - Damien Hirst, İngiliz ressam

• 1966 - Zlatko Yankov, Bulgar futbolcu

• 1967 - Cristina Adela Foisor, Rumen satranç oyuncusu (ö. 2017)

• 1967 - Yuji Sakakura, Japon futbolcu

• 1968 - Sarah Parish, İngiliz aktris

• 1970 - Cafu, Brezilyalı millî futbolcu

• 1970 - Tomoaki Ogami, Japon futbolcu

• 1972 - Karl Urban, Yeni Zelandalı oyuncu

• 1972 - Kerem Deren, Türk senarist

• 1973 - Jennie Widegren, İsveçli dansçı

• 1975 - Allen Iverson, Amerikalı basketbol oyuncusu

• 1975 - İsmail Cem Doğru, Türk şair ve edebiyatçı

• 1976 - Mirsad Türkcan, Türk basketbol oyuncusu

• 1979 - Catalina Castaño, Kolombiyalı tenisçi

• 1981 - Anna Kounikova, Rus tenisçi

• 1982 - Germán Lux, Arjantinli futbolcu

• 1983 - Piotr Malachowski, Polonyalı atlet

• 1984 - Marcel Schäfer, Alman futbolcu

• 1984 - Shu Abe, Japon futbolcu

• 1985 - Alejandro Bergantiños García, İspanyol futbolcu

• 1985 - Kenny Cunningham, Kosta Rikalı futbolcu

• 1988 - Arsène Copa, Gabonlu millî futbolcu

• 1988 - Leonardo Ferreira, Brezilyalı futbolcu

• 1988 - Michael Cera, Kanadalı sinema ve dizi oyuncusu

• 1989 - Bena Koraltürk, Türk oyuncu

• 1990 - Iggy Azalea, Amerikalı rapçi ve manken

• 1990 - Shinya Awatari, Japon futbolcu

• 1992 - Abdul Khalili, İsveçli futbolcu

• 1992 - Jordan Clarkson, Amerikalı basketbolcu

• 1993 - Jordan Fry, Amerikalı aktör

• 1993 - Takumi Kiyomoto, Japon futbolcu

• 1994 - Magsad Isayev, Azeri futbolcu

• 1995 - Frank Bagnack, Kamerunlu futbolcu

• 1996 - Godfred Donsah, Ganalı futbolcu

• 1996 - Makito Hatanaka, Japon futbolcu

• 1996 - Ryosuke Shindo, Japon futbolcu

• 1997 - Deniz Tekin, Türk müzisyen ve söz yazarı

Ölümler

• 555 - Vigilius, 29 Mart 537 tarihinden 555 yılındaki ölümüne kadar görevde kalmış papa

• 1329 - I. Robert, İskoçya kralı (d. 1274)

• 1358 - Ashikaga Takauji, Japan savaşçı ve devlet adamı (d. 1305)

• 1438 - Barsbay, Sultan (d. 1369)

• 1492 - IV. Kazimierz Jagiellon, Polonya Kralı (d. 1427)

• 1660 - II. György Rákóczi, Erdel Prensi (d. 1621)

• 1821 - Louis Claude Richard, Fransız bitki bilimci ve bitki ressamı (d. 1754)

• 1826 - Joseph von Fraunhofer, Alman optik fizikçi (d. 1787)

• 1840 - III. Friedrich Wilhelm, 1797-1840 yılları arasında Prusya kralı (d. 1770)

• 1843 - Friedrich Hölderlin, Alman şair (d. 1770)

• 1848 - Vissarion Belinski, Rus yazar ve edebiyat eleştirmeni (d. 1811)

• 1871 - Ağustos Immanuel Bekker, Alman filolog ve eleştirmendi (d. 1785)

• 1880 - John Brougham, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı (d. 1814)

• 1893 - Edwin Booth, 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı oyuncudur (d. 1833)

• 1894 - Nikolay Yadrintsev, Rus kaşif, arkeolog ve Türkolog (d. 1842)

• 1937 - Jean Harlow, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1911)

• 1945 - Nikola Mandic, Bağımsız Hırvatistan Devleti'nin Başbakanı (d. 1869)

• 1954 - Alan Turing, İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi (d. 1912)

• 1960 - Bogoljub Jevtic, Yugoslavya Krallığı'nda başbakanlık görevi görev yapan Sırp politikacı ve diplomat (d. 1886)

• 1966 - Jean Arp, Alman asıllı Fransız heykeltıraş, ressam ve şair (d. 1886)

• 1967 - Asaf Çiyiltepe, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1934)

• 1968 - Dan Duryea, Amerikalı aktör (d. 1907)

• 1970 - E. M. Forster, İngiliz roman, öykü ve deneme yazarı (d. 1879)

• 1978 - Ronald George Wreyford Norrish, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)

• 1979 - Forrest Carter, Amerikalı yazar (d. 1925)

• 1979 - Oğuz Özdeş, Türk gazeteci ve yazar (d. 1920)

• 1980 - Philip Guston, Amerikalı ressam (d. 1913)

• 1980 - Henry Miller, Amerikalı yazar (d. 1891)

• 1981 - Johannes Martinus Burgers, Hollandalı fizikçi (d. 1895)

• 1985 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (d. 1905)

• 1987 - Cahit Zarifoğlu, Türk şair, yazar ve fikir adamı (d. 1940)

• 1993 - Drazen Petrovic, Hırvat basketbolcu (d. 1964)

• 1993 - Kurt Weitzmann, Alman-Amerikalı sanat tarihçisi (d. 1904)

• 1994 - Dennis Potter, İngiliz yazar (d. 1935)

• 2002 - Ahmet Koyuncu, Türk siyasetçi (d. 1922)

• 2003 - Trevor Goddard, İngiliz oyuncu (d. 1962)

• 2003 - Selahattin Ülkümen, Türk diplomat ("Türk Shindleri" diye anılan) (d. 1914)

• 2004 - Quorthon, İsveçli müzisyen (d. 1966)

• 2004 - Don Potter, İngiliz heykeltıraş, çömlekçi ve öğretmen (d. 1902)

• 2005 - Mehmet Ulusoy, Türk tiyatro yönetmeni (d. 1942)

• 2006 - Ebu Musab ez-Zerkavi, Ürdünlü asker ve Irak el-Kaidesi lideri (d. 1966)

• 2008 - Dino Risi, İtalyan sinema yönetmeni (d. 1916)

• 2011 - Mietek Pemper, Polonya doğumlu bir Alman Yahudi ve Holokost'tan sağ kurtulan biriydi (d. 1920)

• 2011 - Jorge Semprun, İspanyol yazar (d. 1923)

• 2012 - Abdürrahim Karakoç, Türk şair, yazar ve fikir adamı (d. 1932)

• 2013 - Pierre Mauroy, Fransa Başbakanı (d. 1928)

• 2013 - Richard Ramirez, Amerikalı idam mahkûmu seri katil (d. 1960)

• 2014 - Fenandão, Brezilyalı futbolcu (d. 1978)

• 2015 - Christopher Lee, İngiliz aktör (d. 1922)

• 2015 - Erol Simavi, Türk gazeteci (d. 1930)

• 2016 - Tanju Gürsu, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen (d. 1938)

• 2016 - Stephen Keshi, Nijeryalı kaleci ve teknik direktör (d. 1962)

• 2017 - Jan Høiland, Norveçli şarkıcı (d. 1939)

• 2017 - Deo Rwabiita, Ugandalı siyasetçi ve diplomattır (d. 1943)

• 2018 - David Dauglas Duncan, Amerikalı savaş karşıtı gazeteci ve foto muhabiridir (d. 1916)

• 2018 - Arie den Hartog, Eski Hollandalı bisiklet yarışçısıdır (d. 1941)

• 2018 - Francis Smerecki, Fransız eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1949)

• 2018 - Viktor Tolmaçov, Rus mühendis ve tasarımcıdır (d. 1934)

• 2018 - Stefan Weber, Avusturyalı sanat eğitimcisi, şarkıcı (d. 1946)

• 2019 - Kazım Arslan, Türk avukat, iş adamı ve siyasetçi (d. 1954)

• 2019 - Noémi Ban, Macaristan doğumlu Amerikalı Yahudi Holokost Katliamı mağduru eğitimci ve aktivis (d. 1922)

• 2019 - Ryszard Bugajski, Polonyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1943)

• 2019 - Nonnie Griffin, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)

• 2019 - Elisabeta Ionescu, Rumen hentbol oyuncusu (d. 1953)

• 2020 - Hubert Gagnon, Kanadalı aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1946)

• 2020 - Lynika Strozier, Amerikalı biyoloji uzmanıydı (d. 1984)

Tatiller ve özel günler

• Türk İşaret Dili Bayramı (2007)