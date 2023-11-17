Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak

Tarım Kredi Market, ekonomik alışveriş yapmak isteyenlere yönelik Kasım ayında çeşitli indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, deterjan, yumurta gibi temel ürünlerde büyük indirimlerle dikkat çeken Tarım Kredi Market, 13 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında bu özel kampanyasını sürdürecek. İşte kampanya detayları...

Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak
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Tarım Kredi Kooperatif Marketler, ekonomik alışveriş yapmayı tercih eden müşterilere Kasım ayında da geniş bir indirim yelpazesi sunmaya devam ediyor. Temel gıda ürünlerinden ev temizlik malzemelerine kadar birçok kategorideki indirimlerle dolu olan Tarım Kredi Market'in bu kampanyası, 17 Kasım'a kadar geçerli olacak. İşte Kasım ayının avantajlı ürünleri ve fiyatları:
yağ

  • Bak Piliç Tabaklı Tavuk Fileto - 129,90 TL: Pratik tavuk filetosu ile lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.
  • Kocatepe Türk Kahvesi - 19,90 TL: Evde Türk kahvesi keyfi için ideal bir tercih.
  • TMO Kırmızı Mercimek - 21,90 TL: Mercimek çorbası ve diğer yemekleriniz için harika bir seçenek.
  • Tarım Kredi Demlik Poşet Siyah Çay 48’li - 27,50 TL: Çay keyfinizi pratik poşetlerle yaşayın.
  • Ülker Saklıköy Bisküvi Üçlü - 24,90 TL: Tatlı bir atıştırmalık için mükemmel bir seçenek.
  • TMO Üzüm Pekmezi - 40 TL: Sağlıklı ve lezzetli pekmez alternatifi.
  • Portakallı Hazır Türk Kahvesi - 19,90 TL: Farklı bir kahve deneyimi için.
  • Tarım Kredi Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir - 114,90 TL: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi.
  • Elit Peçete Yüzlü - 13,90 TL: Ev temizliği ve mutfak kullanımı için uygun.
  • Bingo Matik Mutlu Yuvam Toz Çamaşır Deterjanı 8 kg - 199,90 TL: Temiz ve mis kokulu çamaşırlar için ideal.
  • Onur Tost Peyniri Yarım Yağlı 1000 gram - 149,90 TL: Tostlara lezzet katın.
  • Uludağ Efsane Gazoz 1,5 litre - 22,90 TL: Serinletici ve ferahlatıcı bir içecek.
  • Kuzey Balık Dilimli Somon Steak 500 gram - 99,90 TL: Deniz ürünleri sevenler için sağlıklı bir alternatif.
  • Baby Turko Doğadan Ultra Çocuk Bezi - 199,90 TL: Bebek bakımında güvenilir bir seçenek.

Bu ürünler ve daha fazlası, Tarım Kredi Market'te Kasım ayı boyunca indirimli fiyatlarla satışta olacak. Kampanya 17 Kasım'a kadar sürecek, bu süre zarfında ekonomik alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak unutmayın, indirimler sınırlı süreliğine geçerli olacak, bu fırsatı kaçırmamanız önemli!

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