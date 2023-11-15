Tarım Kredi Market'te indirimli fiyatlar için son günler! Bakliyattan peynire 17 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım ayında tüketicilere çeşitli avantajlar sunmak amacıyla geniş bir indirim kampanyası başlattı. 6-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya kapsamında, gıda ürünlerinden kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde yüzde 50'ye varan indirimler uygulandı. İşte detaylar...





TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERDE KASIM AYI İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Market, tüketicilerin dikkatini çekmek ve alışverişlerini daha ekonomik hale getirmek adına hazırladığı Kasım indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. 4 - 17 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bu özel fiyat listesi, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. Temel ihtiyaç ürünlerindeki yeni indirim fırsatlarıyla Tarım Kredi Marketleri, tüketicilere uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Kasım ayı boyunca geçerli olacak indirimli ürünler listesi, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden tüketicilere duyuruldu. Bu kampanya, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünleri uygun fiyatlarla temin etmelerine olanak tanıyarak ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bilinirken, Kasım ayındaki indirim kampanyasıyla da bu geleneği sürdürüyor. TTKK Kasım fiyatı düşük ürünler listesi, tüketicilerin bütçelerine dost ve çeşitli ürün seçenekleriyle dolu bir alışveriş deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor. Bu indirimli dönemde tüketiciler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşma şansını elde ediyorlar.

Tarım Kredi Market, Kasım ayında başlattığı özel indirim kampanyasıyla müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. 13 Kasım'dan itibaren geçerli olan bu kampanya, 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. İndirim kataloğunda yer alan özel fiyatlar arasında; Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL, kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliçler 51,50 TL, süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, 1 kilogram tost peyniri 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL, çay 89 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL gibi cazip fiyatlar dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Market, geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla müşterilerinin ekonomik ve güncel alışveriş yapmasını sağlamaya devam ediyor. Bu özel kampanya, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatı sunarken, 12 Kasım'da yayımlanan indirim kataloğu da müşterilerin ilgisini çekiyor.

İndirim kataloğunda yer alan ürünler arasında; Süt 21,50 TL, Beyaz Peynir 119,50 TL, 3 kg kaymaksız Yoğurt 79,90 TL, Kaymaklı Tava Yoğurdu 35,50 TL gibi ürünler de bulunuyor. Bu fırsatlarla Tarım Kredi Market, müşterilerine bütçe dostu ve çeşitli alışveriş seçenekleri sunuyor. Kampanya süresince, müşteriler ekonomik alışverişin keyfini çıkarabilir ve temel ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayabilirler.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in Kasım indirimleri, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Gıda ürünlerinde, kozmetik malzemelerde, temizlik ürünlerinde ve temel ihtiyaç malzemelerinde uygulanan indirimler, bütçe dostu alışveriş imkanı sağlıyor. Tüketiciler, yayımlanan katalog ve fiyat listesinde yer alan ürünleri inceleyerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma şansına sahip oluyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4 - 17 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler kataloğu, müşterilere geniş bir ürün seçeneği sunuyor. Bu süre zarfında tüketiciler, günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekleri gibi, özel günlerde hediye alternatiflerini de değerlendirme şansına sahip olacaklar. Kasım indirimleri, alışveriş yapma motivasyonunu artırarak müşterilere ekonomik avantajlar sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Kasım indirimleriyle dikkat çekiyor. İndirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi, kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma fırsatı sunarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu kampanya, tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkileyerek Tarım Kredi Kooperatif Market'i tercih etmelerine olanak tanıyor.