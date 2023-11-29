Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Ne arıyorsanız yarı fiyatına Tarım Kredi Market raflarında

Tarım Kredi Kooperatifi Marketler aralık ayı indirim kampanyalarını erkenden başlattı. Kısa süreliğine geçerli olacak bu kampanyayla tüm ürünlerde yüzde elli indirim yapacağını açıkladı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerin yeni indirimli fiyat listesi ise duyuruldu. Resmen indirim yapan marketler arasında ilk sırada yerini aldı...

Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Ne arıyorsanız yarı fiyatına Tarım Kredi Market raflarında
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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerden duyurulan indirim haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kasım ayının son günlerine gelmişken, Tarım Kredi Kooperatifi marketi aralık ayında geçerli olacak yeni indirim listesini paylaştı. Türkiye genelde bir çok ilde ve ilçede şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 15 Aralık’tan sonra her şey yarı fiyatına satılacak. %50 indirim imkanı sunacak olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin indirimli fiyat listesi ise paylaşıldı.

ARALIK AYI İNDİRİMLERİ ŞİMDİDEN DUYURULDU 

Tarım Kredi Kooperatifi marketler 15 Aralık 2023 tarihinde başlatacak olduğu kampanyanın indirimli ürünlerini şimdiden duyurdu. Bir çok farklı ürün kapsamında indirim yapacağını söyleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketler resmen yarı yarıya fiyatları düşürecek. Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, kağıt havlu, yumurta, toz deterjan, toz şeker, bulgur, pirinç gibi bir çok ürün de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin yayınlamış olduğu indirimli ürünler kataloğunda yer alıyor.

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ARALIK AYINDA HER ŞEY %50 İNDİRİMLİ 

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde Aralık 15 tarihinden sonra geçerli olacak %50 indirim kampanyası resmen şok eski yarattı. Ülkü genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bir çok market zinciri peş peşe indirim kampanyaları duyuruyordu. Ancak böyle bir indirim kampanyası daha önce gelmedi! Resmen yarı fiyatına ürünleri satışa çıkartacağını söyleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketler, 15 Aralık’tan sonra tüm vatandaşlar market şubelerini bekliyor. Aralık ayı kampanyasına iddialı bir giriş yapan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde vatandaşlar evlerine stok yapabilecekler.

TEMEL ÜRÜNLER YARI FİYATINA SATILACAK 

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin kampanyası ile beş litrelik ayçiçek yağı 135 TL’ye düşecek. bu ürün yanı sıra beş kilogramlık toz şeker, 30'lu koli yumurta, 32'li tuvalet kağıdı, 9 kg toz deterjan, 16'lı kağıt havlu, süt çeşitleri ve peynir çeşitleri de indirimli fiyatlarla market raflarında yer alacak.

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