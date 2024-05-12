Tarım kredi marketleri indirimleriyle ağızları açık bıraktı! Ayçiçek yağı dip fiyatı gördü

TARIM KREDİ DE COŞTURAN MAYIS İNDİRİMLERİ…

Türkiye'de enflasyon ve yüksek faiz derken bir çok üründe ardı ardına zamlar geliyor. Ancak Tarım Kredi Marketlerde enflasyona inat avantajlı fiyatlar var.





Üstelik mayıs ayına özel olarak hazırlamam bu indirimlerle mutfağınızın ihtiyaçlarını kolayca tamamlayabilirsiniz. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde mayıs indirimlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri mayıs indirimleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.Market tarafından yayımlanan indirim listesine göre de ayçiçeği yağı peynir, tereyağ, pirinç, salça gibi mutfağın olmazsa olmazları çok uygun fiyatlara satılıyor.

MAYIS AYI İNDİRİM ÜRÜNLERİ

• TMO 5L Ayçiçek Yağı 185 TL

• 2,5 kg Anadolu Osmancık Pirinç 96,90 TL

• 2,5 kg Pilavlık Bulgur 56,90 TL

• TK Biber Salçası 74,90 TL

• 250 gr Tarsüt Tereyağı 64,90 TL

• Tarsüt Taze Kaşar Peynir 2019,90 TL

• Sütaş Süzme Peynir 64,90 TL

• TK Taze Beyaz Peynir 64,90 TL

• TK Kaymaksız Yoğurt 49,90 TL

• TK Salamura Siyah Zeytin 139,00 TL

• TK Tiryaki Siyah Çay 102,90 TL

• Sarıyer Kola 29,90 TL

• Duru Duş Jeli 39,90 TL

• TK Damla Sakız Aromalı Kahve 27,90 TL

• TK Acı Biber Turşusu 29,90 TL

• TK Biber Turşusu 29,90 TL

• TK Karışık Turşu 21,45 TL

• TK Kornişon Turşu 26,90 TL

• TK Taı Biber Salçası 74,90 TL

• TK Jakaoeno Turşu 14,75 TL

• Tarsüt Tereyağı 250 gr 64,90 TL

• Tarsüt Taze Kaşar Peynir 219,90 TL

• Sütaş Süzme Peynir 64,90 TL

• TK Taze Peynir 64,90 TL

• TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 119,90 TL

• TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 135,90 TL

• TK Kaymaksız Yoğurt 49,90 TL

• TK Ayran 1,5 litre 28,50 TL