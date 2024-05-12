Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Tarım kredi marketleri indirimleriyle ağızları açık bıraktı! Ayçiçek yağı dip fiyatı gördü

TARIM KREDİ DE COŞTURAN MAYIS İNDİRİMLERİ… Türkiye'de enflasyon ve yüksek faiz derken bir çok üründe ardı ardına zamlar geliyor. Ancak Tarım Kredi Marketlerde enflasyona inat avantajlı fiyatlar var.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:54
Tarım kredi marketleri indirimleriyle ağızları açık bıraktı! Ayçiçek yağı dip fiyatı gördü

TARIM KREDİ DE COŞTURAN MAYIS İNDİRİMLERİ…

Türkiye'de enflasyon ve yüksek faiz derken bir çok üründe ardı ardına zamlar geliyor. Ancak Tarım Kredi Marketlerde enflasyona inat avantajlı fiyatlar var. 

market

Üstelik mayıs ayına özel olarak hazırlamam bu indirimlerle mutfağınızın ihtiyaçlarını kolayca tamamlayabilirsiniz. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde mayıs indirimlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri mayıs indirimleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.Market tarafından yayımlanan indirim listesine göre de ayçiçeği yağı peynir, tereyağ, pirinç, salça gibi mutfağın olmazsa olmazları çok uygun fiyatlara satılıyor.

MAYIS AYI İNDİRİM ÜRÜNLERİ

• TMO 5L Ayçiçek Yağı 185 TL

• 2,5 kg Anadolu Osmancık Pirinç 96,90 TL

• 2,5 kg Pilavlık Bulgur 56,90 TL

• TK Biber Salçası 74,90 TL

• 250 gr Tarsüt Tereyağı 64,90 TL

• Tarsüt Taze Kaşar Peynir 2019,90 TL

• Sütaş Süzme Peynir 64,90 TL

• TK Taze Beyaz Peynir 64,90 TL

• TK Kaymaksız Yoğurt 49,90 TL

• TK Salamura Siyah Zeytin 139,00 TL

• TK Tiryaki Siyah Çay 102,90 TL

• Sarıyer Kola 29,90 TL

• Duru Duş Jeli 39,90 TL

• TK Damla Sakız Aromalı Kahve 27,90 TL

• TK Acı Biber Turşusu 29,90 TL

• TK Biber Turşusu 29,90 TL

• TK Karışık Turşu 21,45 TL

• TK Kornişon Turşu 26,90 TL

• TK Taı Biber Salçası 74,90 TL

• TK Jakaoeno Turşu 14,75 TL

• Tarsüt Tereyağı 250 gr 64,90 TL

• Tarsüt Taze Kaşar Peynir 219,90 TL

• Sütaş Süzme Peynir 64,90 TL

• TK Taze Peynir 64,90 TL

• TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 119,90 TL

• TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 135,90 TL

• TK Kaymaksız Yoğurt 49,90 TL

• TK Ayran 1,5 litre 28,50 TL

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunu 25 TL'ye düşürecek hamle! Doları olan ah vah edecek

Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı ortalığı yangın yerine çevirdi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

Dolar yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomist açıklamasıyla kaderiniz değişecek

Kiracılar ev sahibi oluyor! 60 ay vade ile çabucak ev sahibi olun! İşte Detaylar..

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor
7
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Vücuttaki ödemi bitiren etkili tarif! Evinizde olan o malzemeyi kullanın yeter

Tarım kredi marketleri indirimleriyle ağızları açık bıraktı! Ayçiçek yağı dip fiyatı gördü

Dolar yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomist açıklamasıyla kaderiniz değişecek

Emeklileri zengin edecek rakam açıklandı! Promosyon ödemeleri için hesabınızı kontrol edin

Tüm yemeklere eşlikçi olacak! Sofralarınız anında renklenecek

O ürün de indirim rüzgarına katıldı! Son zamanların en düşük fiyat görüldü

Dolar yatıranlar ya kral olacak ya rezil olacak! Aylar sonra ilk defa yaşanıyor

İndirim dalgası akaryakıtı da vurdu! Acele eden daha uyguna akaryakıt alacak

Kiracılar ev sahibi oluyor! 60 ay vade ile çabucak ev sahibi olun! İşte Detaylar..

Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı ortalığı yangın yerine çevirdi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi! Herkes patır patır arsa sahibi olacak

Dolar kurunu 25 TL'ye düşürecek hamle! Doları olan ah vah edecek