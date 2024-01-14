Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Memur olmak isteyenler dikkat: Başvurular açılıyor

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. İş ilanıyla ilgili detaylar haberimizde…







TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 158 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU BAŞLIYOR 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 158 kamu görevlisinin istihdam başvuruları 8 Ocak'ta başlayacak. İş ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 158 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLIYOR.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı iş ilanına dün başvurular başladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, tarım ve ormancılık alanında uzman yardımcısı olarak 158 kişinin işe alınması planlanıyor. Peki kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinin 1(A) bendinde belirtilen genel koşulları sağlamak.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla memur seçme sınavı sonuçlarına göre "Tarım ve Ormancılık Meslek Uzman Yardımcısı Yeterlilik Tablosun’un” her kategorisi için belirlenen KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. (KPSS'de). 2022 ve 2023 yıllarında yapılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla adayların son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'ndan (e-YDS) D veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği tanınan, uluslararası geçerliliğe sahip bir belge gerekmektedir.

Seçme sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 tarihinden sonra doğanlar da başvuru yapabilir).

"Tarım ve Orman Yardımcılığı Yeterlilik Tablosunda belirtilen fakültelerden veya Yüksek Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yerli veya yabancı bir yükseköğretim kurumu ile dört yıl veya daha fazla eğitim veren bir fakülteden mezun olmak gerekir.

Seçme sınavına başvurular, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'dan 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar kabul edilecektir.

Bu etkinlik (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adayların sınav davetiyesinde yer alan örnek özgeçmişi doldurarak “Kariyer Kapısı Platformu ”nu kullanarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Seçme sınavına girecek adaylardan herhangi birinin yanlış bilgi verdiğinin tespiti halinde başvurusu geçersiz sayılacak ve seçim yapılmayacaktır. Randevu verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Adaylar, başvuru aşamasında ilanda yer alan bilgilere göre başvuru sürecini eksiksiz tamamlamak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemekle sorumludur. Bu şartları taşımayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Başvurular elektronik ortamda kabul edildiği için başvurular posta yoluyla veya şahsen yapılabilir.

BAŞVURU

İş ilanına başvuru süresi 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'dan 29 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar olacaktır.