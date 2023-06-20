Tarsus'ta Korkunç Kaza: Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüs önce bir kamyona, ardından da park halindeki bir tırın kupasına çarptı.
Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden bir otobüs önce bir kamyona, ardından da park halindeki bir tırın kupasına çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak otobüsün sürücüsü M.N. maalesef hayatını kaybetti.
Yaşam
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