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Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası! En lezzetli yoğurtlar böyle yapılıyormuş

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Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası! En lezzetli yoğurtlar böyle yapılıyormuş
Yoğurt yapımında sulu kıvam sorunu artık tarihe karışıyor! Lezzetli ve kıvamlı yoğurtlar için kaliteli süt ve yoğurt mayası kullanmanın yanı sıra, köylülerin sırrıyla tanışın. İşte taş gibi yoğurt mayalamanın detayları...

Artık sulu yoğurt dert değil! Yoğurt yaparken tüm köylülerin bildiği kıvam sırrıyla tanışın. Kaliteli süt ve yoğurt mayasıyla lezzetli sonuçlar elde edin. 

TAŞ GİBİ YOĞURT YAPMA YÖNTEMİ

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Yoğurt yaparken, sütün kalitesine dikkat edin. Kaliteli süt, lezzetli ve kıvamlı yoğurt anlamına gelir. Ayrıca sütü kaynatmadan önce üstündeki yağı almak da kıvamı artırabilir.

Yoğurt mayasının kalitesi de önemlidir. Kaliteli yoğurt mayasıyla daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Eğer yoğurt yaparken hala sulu sonuçlar alıyorsanız, köylülerin sırrını deneyin. Mayısalama işlemi sonrasında yoğurdun üzerine bir adet kağıt havlu koyarak örtün. Bu basit adım, yoğurdun suyunun emilmesine yardımcı olacaktır.

4 litre sütü geniş bir tencereye alın ve kaynatın. Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Süt ortalama 40-45 dereceye ulaşana kadar bekleyin. Eğer termometreniz yoksa, serçe parmağınızı sütte deneyin. Parmağınızı 6-7 saniye süte batırabiliyorsanız, mayalanma sıcaklığına ulaşmış demektir.

4 yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye alın ve tencereden bir kepçe süt ilave ederek karıştırın. Bu karışımı tenceredeki sütün içine yavaşça ekleyerek homojen bir şekilde dağılmasını sağlayın.

Karışımı ısıya dayanıklı kavanozlara veya bir borcama koyun.

Fırını 50 dereceye ayarlayın, 5 dakika bekleyin, ardından fırını kapatın. Mayısalı yoğurdu ağzı açık şekilde fırına yerleştirin.

Yoğurdu 5-6 saat boyunca fırında tutun. Sonrasında çıkarıp kapağını kapatın ve buzdolabında saklayın.

Sulu yoğurt sorununa köylü teknikleriyle son verin. Kaliteli malzemeler ve pratik yöntemlerle artık mükemmel yoğurtlar sizinle!

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