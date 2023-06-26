Taşköprü'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Taşköprü'nün Yavuç köyü Yavuçkırı yakınlarında, Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen isimli 3 kişi, sağanak yağışa yakalandı. Yağıştan korunmak için kulübeye sığınan vatandaşlar, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar arasında Hikmet Şen ve Salim Demir hayatını kaybederken, Hakkı Sinan Şen ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.