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Taşköprü'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Taşköprü'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Taşköprü'nün Yavuç köyünde sarımsak tarlasında çalışan 3 kişi, sağanak yağışa yakalanarak kulübeye sığındı. Ancak kulübeye yıldırım düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Taşköprü'nün Yavuç köyü Yavuçkırı yakınlarında, Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen isimli 3 kişi, sağanak yağışa yakalandı. Yağıştan korunmak için kulübeye sığınan vatandaşlar, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar arasında Hikmet Şen ve Salim Demir hayatını kaybederken, Hakkı Sinan Şen ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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