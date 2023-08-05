Tatil keyfiniz her an kabus olabilir! Denize girerken aman dikkat: Sakat bırakıyor

Medicana Sağlık Grubu'nun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Departmanında uzman olarak görev yapan Dr. Selin Turan, serinlemek, dinlenmek, oyun oynamak ve yüzmek için popüler olan deniz ve havuzlarda kazaların arttığını, günlük hayatı olumsuz etkilediğini ve hatta hayati tehlike oluşturduğunu söyledi.

"Gençlerde kaydedilen, koşma, zıplama, gösteriş yapma, şaka yapmak için birbirini yüksekte itme, derinliği bilinmeyen sulara atlama olgusu kolayca yaralanmaya yol açıyor." diyen Dr. Selin Turan, "'Balıklama' larak bilinen sığ suya atlama nedeniyle omurga kırıkları ve özellikle boyunda omurilik yaralanmaları çok yaygın. 2 metre yükseklikten sığ suya atlarken, başın sert zemine çarpması nedeniyle omurga ani ve şiddetli bir şekilde gerilip gerilecektir. Bu esneme ve esneme ile vücutta hareket ve duyu sağlayan omurilik sinirleri zarar görür. Yaralanmanın yeri omurganın yaygınlığına göre değişmekle birlikte apne, boğulma, kol ve bacaklarda his kayıpları, felç, idrara çıkma gibi kalıcı işlev bozuklukları, omurganın ani şişmesine bağlı idrar kaçırma ve dışkılama görülebilir. Aslında, kişi ömür boyu yatalak ya da tekerlekli sandalyeye bağlı olabilir. 'Çivileme' larak bilinen aşırı yüksekten atlama nedeniyle su, belirli etkiler üretebilir ve vücutta kırılmalara ve bilinç kaybına neden olabilir. Kafa yaralanmaları, kafa, yüz, bilekler, kollar, bacaklar, ayak bilekleri ve kalçalardaki kesikler genellikle yüzme havuzlarının yakınındaki ıslak zeminlerde ve aynı zamanda merdivenlerde kaymalar, su kaydıraklarında takla atarken düşmeler ve kayarken yanlara çarpmalardan kaynaklanır." diye konuştu.

"Deniz kazaları sonrası ilk yardım çok önemlidir"

Kazadan kaçınılamayan hallerde ilk yardımın çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Selin Turan, "Kişiyi baş aşağı sallayarak suyu çıkarma yöntemini asla kullanmayın. Düz bir yüzeye sırt üstü yattıktan sonra kalp atış hızınızı ve solunum hızınızı kontrol edin. Kurban mümkün olduğu kadar hareketini kısıtlayın. Boyun bölgesi bir kolye ile sabitlenebilir. Yaralıların gizli kırıkları olabileceği göz ardı edilmemelidir. Kanama varsa öncelikle kanama durdurulmalıdır. Kırık yerini onarmak için herhangi müdahalede bulunulmamalıdır. Kırılan bölge uygun malzeme ile düzleştirilmeli, taşıma sırasında baş, boyun ve gövde ekseni deforme edilmemeli, sert bir sedye kullanılması tavsiye edilir. Yaralılar derhal tıbbi bir tesise nakledilmelidir. İlk müdahalede yaralıya uygulanan yanlış bir manevra kalıcı felç oluşumuna neden olabilir. Havuza ve denize dikkatsizce atlama sonucu meydana gelebilecek bir kaza durumunda teşhis ve tedavi tam donanımlı merkezlerde yapılmalıdır." dedi.

Özellikle inşaat aşamasında başlayan havuzlarda alınması gereken ilk önlemlerin alındığını söyleyen Uzman Dr. Turan, konuşmasının devamında "Havuzun sığ tarafına derinlik levhası konulmalı, derinliği 2 metreden az olan sığ havuzlarda dikkatli olunmalıdır. Havuza, balıklama atlanmamalı, havuz kenarında, yüzerken tehlikeli şakalar yapılmaması gerekiyor. Kalabalık yüzme havuzlarına atlamak yerine kıyısından yavaşça girmelisiniz. Bulanık, görünmez sulara atlamayın. Yok edilmiş platformlara tırmanmayın. Profesyonel cankurtaranların, benzer olayların sık veya muhtemel meydana geldiği alanlarda bulunması gerekir. Bu kazalar daha çok gençlerde meydana geldiği için gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Su kaydırağı sırasında yazılı ya da sözlü talimatlara uyulmalıdır. Asla başınızın üzerinden kaymayınız. Kaydırmaya başlamadan öncesinde suya girilecek yerin boş olup olmadığı kontrol edilmelidir." ifadelerini kullandı.