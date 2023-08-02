Tatil yapamayan Ankaralılar üzülmesin! Sadece 2.5 saatlik mesafeyle denizin tadını çıkarmak mümkün

Tatil için harika bir seçenek olan Güzelcehisar köyü, Ankara'ya sadece 2.5 saatlik uzaklıkta bulunuyor. Bartın il merkezine yaklaşık 17 km mesafede konumlanan bu köy, tarih ve doğanın muhteşem uyumunu sergiliyor ve Karadeniz sahilinde eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapıyor.



TARİHİ VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİYLE BİLİNEN KÖY





Güzelcehisar, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor. Özellikle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" ile turizm altyapısı güçlendirilmiştir. Bu proje sayesinde bölge, uluslararası çapta da turizm açısından cazibe merkezi haline gelmiştir.

Özellikle Güzelcehisar Lav Sütunları, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğa tutkunlarının ilgisini çeken nadide bir doğa harikası olarak bilinir. Ziyaretçiler, bu büyülü ve tarih dolu atmosferde unutulmaz anılar biriktiriyorlar. Aynı zamanda, doğa fotoğrafçıları için de vazgeçilmez bir mekan olup, doğanın büyülü güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıyorlar.

Güzelcehisar, sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleriyle gezginlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Orman alanları, berrak denizi ve eşsiz gün batımı manzarası, ziyaretçileri büyüleyen özelliklerinden sadece birkaçı. Bu eşsiz köy, hem dinlenmek hem de doğayla iç içe keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için mükemmel bir destinasyon.

Güzelcehisar, Bartın'ın gizli kalmış güzelliklerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, giderek daha fazla kişinin keşfettiği bir yer haline geliyor. Ankara'ya yakınlığı, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunmaktadır. Her yıl artan ziyaretçi sayısı, bu cennet köyün ne kadar popüler olduğunu kanıtlıyor. Güzelcehisar, herkesin keşfetmeye değer muhteşem bir yer. Doğa tutkunları ve fotoğraf severler için de görülmesi gereken nadir mekanlardan biri olan bu köy, ziyaretçilerine eşsiz ve büyülü bir atmosfer sunuyor.