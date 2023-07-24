Tatilciler neye uğradığını şaşırdı! 25 kumsala o saatten sonra giriş çıkış yok: Nedeni şaşırttı

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tatil planı yapan insanlara kötü haber geldi! Tam 25 sahilde denize girişler yasaklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU SAHİLLERDE DENİZ GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Akdeniz ve Ege Bölgesinde bulunan 25 sahil için yeni karar açıklandı. Belirlenen sahillerde gün batımından gün doğumuna kadar giriş yasağı uygulanacak. Nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının korunması ve yavruların denize ulaşabilmesi için bu yasaklar uygulanacak. Dünya Doğayı Koruma Birliği nesli tehlike altında olan 7 tür deniz kaplumbağası olan yeşil deniz kaplumbağası ve iribaş deniz kaplumbağasının büyük bölümünün Akdeniz Bölgesinde yuvaladığını söyledi.





Muğla ilinden Hatay iline kadar uzanan sahil şeridinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 25 sahilde koruma için yasaklar uygulanmaya başladı. Yuvalardan yavru çıkışları başladıktan sonra valilikler tarafından görevlendirilen jandarma, emniyet gibi kolluk birimleri bölgeye gönderilerek gece sahile giden insan ve araç girişi yasağından ışık yasağına kadar kurallar uygulanacak. Yeni karara göre 25 sahilde akşam 20:30 saatinden sabah 05:30 saatine kadar denize girme, çadır kurma, ateş yakma, insan ve araç girişleri yasak olacak. Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Akkum alt kısmı, Sugözü alt kısmı, Botaş alt kısmı, Hollanda alt kısmı, Samandağ, Samandağ Kale alt kısmı yasaklara dahil olacak.