Tatvan'da GES'te Kurt Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Benekli köyünde bir güneş enerji santralinde sabah 06.30'da bir kurt güvenlik kamerasına takıldı; olayda zarar olmadı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:48
Tatvan'da GES'te kurt görüntülendi

Tatvan'da GES'te kurt görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki bir güneş enerji santralinde (GES) sabah saat 06.30 sıralarında bir kurt güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarına göre kurt, santral çevresinde bir süre dolaştıktan sonra alandan uzaklaştı. Görüntülerde hayvanın net şekilde kaydedildiği, olayda herhangi bir zarar ya da olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kayıtlar ve yetkili uyarısı

Kayıtlara yansıyan görüntüler, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına kadar inebildiğini ortaya koydu. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

TATVAN’DA SABAH SAATLERİNDE KURT GÖRÜNTÜLENDİ

TATVAN’DA SABAH SAATLERİNDE KURT GÖRÜNTÜLENDİ

TATVAN’DA SABAH SAATLERİNDE KURT GÖRÜNTÜLENDİ

