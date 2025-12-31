Tatvan'da GES'te Kurt Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Tatvan'da GES'te kurt görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki bir güneş enerji santralinde (GES) sabah saat 06.30 sıralarında bir kurt güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarına göre kurt, santral çevresinde bir süre dolaştıktan sonra alandan uzaklaştı. Görüntülerde hayvanın net şekilde kaydedildiği, olayda herhangi bir zarar ya da olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kayıtlar ve yetkili uyarısı

Kayıtlara yansıyan görüntüler, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına kadar inebildiğini ortaya koydu. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

