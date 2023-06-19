Tavşanlı'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 11 Yaralı
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Tavşanlı'da bir fabrikanın personelini taşıyan otobüs ile arkasından gelen başka bir işçi servisi kaza yaptı. 11 kişi yaralandı.
Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın personelini taşıyan bir otobüs, bir büyükbaş hayvana çarpmamak için fren yaptı. Arkasından gelen başka bir işçi servisi ise önündeki servise çarparak orta refüje çıktı. Kazada 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.
Yaşam
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