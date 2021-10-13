Tazminatsız işten çıkarılma sebepleri neler? Tazminatsız işten çıkarma işçiyle işvereni karşı karşıya getiriyor

Sigortalı olarak çalışanlar ile işverenleri en çok karşı karşıya getiren konulardan birisi de tazminatsız işten çıkarılmadır. İş Kanunu’na göre gerekli sebeplerin oluşması halinde işverenler işçilerin iş sözleşmesini hemen feshedebiliyor. Fakat bazı işverenler tazminat ödememek amacıyla bu durumu kendi lehlerine çevirebiliyor. Özellikle işçiler ‘’tazminatsız işten çıkarılma sebepleri neler?’’ sorusunun yanıtlanmasını bekliyor.

Tazminatsız İşten Çıkarılma Sebepleri Neler?

İşverenler bazı durumların yaşanması halinde işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarabiliyor. Tazminatsız işten çıkarılma sebepleri ise şunlardır:

- Sigortalının işe başlarken sahip olduğu nitelikler, deneyimler hakkında yanlış ya da yalan beyan verdiğinin tespit edilmesi,

- İşçinin işverene, ailesine, iş arkadaşlarına hakaret etmesi ya da küfür etmesi,

- İşyerinde işçi tarafından başka bir işçiye cinsel tacizde bulunulması,

- Sigortalının işveren, ailesi ya da başka bir işçiye sataşması, işyerinde kavga çıkartması,

- İşyerine sarhoş gelmesi ya da benzer nitelikte uyuşturucu ya da benzeri kullanarak gelmesi,

- Sigortalının işverenin güvenini sarsması, kötüye kullanması,

- Sigortalının işyerinde hırsızlık yapması,

- İşverenin meslek sırrı niteliğinde sayılabilecek bilgilerinin başka kişilerle paylaşılması ya da buna benzer diğer durumlar,

- Sigortalının işyerinde işlediği bir suçtan kaynaklı olması kaydı ile 7 günden fazla ceza alması ve bu cezanın ertelenmemesi,

- Sigortalının izin almadan üst üst 2 iş günü işe gelmemesi,

- Sigortalının işverenden ya da amirinden izin almadan ay içerisinde üst üste 2 gün izin sonrası işe gelmemesi,

- Sigortalının herhangi bir izne tabi olmadan ay içerisinde toplamda 3 iş günü işe gelmemesi,

- Eksik ya da hatalı yapılan bir iş ya da işlem kendisine bildirilmiş olmasına rağmen ısrarla yapmamaya devam etmesi,

- İşçinin bilerek ya da isteyerek ya da hatalı bir işlemden dolayı işyeri güvenliğini tehlikeye atması,

- İşçi kusurundan kaynaklı olarak işyeri malına verilen zararın 30 günlük ücretini aşması.

Tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler eğer haksız yere işlerine son verildiğini düşünüyorlarsa, bunu destekleyen belgelerle birlikte arabuluculara ve sonrasında mahkemeye başvuru yapmalıdır.