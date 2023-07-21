TDK o sözcüklerin yazımını değiştirdi! Bir ilçenin ismi tamamen değişti: Artık doğru yazımı böyle olacak

Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısıyla birlikte pek çok kelimenin yazımında değişikliğe gitti ve bu değişiklikler dilimizde yeni kullanımların benimsenmesine yol açtı. İşte o kelimelerden bazıları:

-Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (yeni)

-Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (yeni)

-Çiğ börek (eski) / Çi börek (yeni)

-Unvan (eski) / Ünvan (yeni)

-Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (yeni)

-Yakan top (eski) / yakantop (yeni)

-Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

-Hasıraltı (eski) / hasır altı (yeni) - Bu kelimenin anlamı: Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek

-Akça armudu (eski) / akçaarmut (yeni)

-Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (yeni) - Bu kelimenin anlamı: Osmanlılarda padişahın kız kardeşleri ile kızlarına verilen ünvan.

-Akzambak (eski) / Ak zambak (yeni)

-Yeşilbiber (eski) / Yeşil biber (yeni)

-Boy bos (eski) / boy pos (yeni)

-Pilili (eski) / Pileli (yeni)

-Yeşilzeytin (eski) / Yeşil zeytin (yeni)

-Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (yeni)

TDK'nın güncelleme süreci, dilimizin değişen yapısını yansıtmak ve halk arasındaki kullanımı göz önünde bulundurmak adına önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Dilimizin gelişimine katkı sağlamak, anlaşılırlığı artırmak ve dilimizi daha etkili bir şekilde kullanmak için bu yeni sözcükleri benimsememiz önemlidir.