TEİAŞ'tan 240 personel alımı hakkında son dakika açıklaması

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile 240 tekniker alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından, mülakata katılacak adaylar belirlendi ve sonuçlar açıklandı. Bu haberde, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek 240 kişilik kamu işçi alımı için yapılacak sözlü mülakatlara dair tüm detayları bulabilirsiniz. Hangi alanlarda tekniker alımı yapılacak, mülakat tarihleri ne zaman, ve mülakata katılacak adayların getirmesi gereken belgeler nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

TEİAŞ 240 TEKNİKER ALIMI YAPACAK

TEİAŞ, Türkiye genelinde eksikliği gidermek amacıyla 240 tekniker alımı gerçekleştirecek. Bu alım kapsamında, toplamda üç farklı tekniker alanında personel istihdam edilecek. İşte alınacak tekniker sayıları:

5 Harita Teknikeri

18 Elektronik Teknikeri

217 Elektrik Teknikeri

Bu alımların tamamlanmasının ardından, TEİAŞ bünyesinde görev yapacak toplam 240 yeni tekniker istihdam edilmiş olacak. Sözlü mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, bu kadrolara atanacak.

MÜLAKATA KATILACAK ADAYLAR BELLİ OLDU

TEİAŞ, mülakata katılacak adayları belirledi ve sonuçları duyurdu. Sözlü mülakata katılacak adaylar, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlendi. Mülakata katılacak adayların isimleri, TEİAŞ tarafından yayımlanan liste ile açıklandı. Adaylar, belirlenen tarihlerde ve saatlerde mülakata katılmak için hazır bulunmalıdır.

MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERİ

Mülakatlar, 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nde belirli gruplar halinde mülakata girecekler. İşte mülakat yerinin detayları:

Mülakat Yeri: TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Balgat/ANKARA (Milli Kütüphane Karşısı)

Adayların mülakat tarih ve saatleri, aday listelerinin başında belirtilmiştir. Her aday, kendisine belirtilen tarihte ve saatte mülakat yerinde hazır bulunmalıdır. Aksi takdirde, mülakat hakkı kaybedilecektir.

MÜLAKATTA İSTENEN BELGELER

Mülakata katılacak adayların, belirlenen tarihte aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Belgelerin hem asılları hem de fotokopileri ile birlikte başvuruda bulunulması zorunludur:

Önlisans Diploması: Aslı ve fotokopisi. T.C. Kimlik Kartı: Aslı ve fotokopisi. KPSS Sonuç Belgesi. 2 Adet Fotoğraf: Fotoğraflardan biri İş Talep Formunun üzerine yapıştırılacaktır. Diğer fotoğraf ise arkasına adayın adı-soyadı yazılarak teslim edilecektir. Öncelik Durumunu Gösterir Belge (Öncelikli Olarak Listeye Girenler İçin): Aslı ve fotokopisi. Kamuda daimi işçi olarak çalışırken ayrılan adaylar için daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları belge.

Terörle mücadelede başarı belgesi alan adaylar için komutanlıklarca verilen takdir belgesi. İş Talep Formu: Fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış olarak teslim edilmelidir.

MÜLAKATLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adaylar, mülakata gelirken belgelerini eksiksiz bir şekilde yanlarında bulundurmalıdır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve adaylar mülakata alınmayacaktır. Ayrıca, mülakata katılacak adayların ulaşım ve diğer masrafları kendilerine aittir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Mülakatlar tamamlandıktan sonra, başarılı olan adaylar TEİAŞ bünyesinde tekniker olarak göreve başlayacak. Mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi ise TEİAŞ tarafından daha sonra duyurulacaktır. Adaylar, sonuçları TEİAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler.

TEİAŞ’ın gerçekleştirdiği bu 240 kişilik tekniker alımı, özellikle teknik alanda kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinin ardından, mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan adaylar, kamu sektöründe kariyerlerine adım atacaklar.