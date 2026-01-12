Tekirdağ’da Kar Hasreti Sona Erdi: Süleymanpaşa Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece boyu süren kar yağışıyla kent beyaza büründü; çocuklar kartopu oynadı, belediye kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:24
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kaplayarak ortaya görsel bir şölen çıkardı.

Gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağışla birlikte çatılar, refüjler, parklar ve park halindeki araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Sabah saatlerinde cadde ve sokaklar beyaza bürünerek Süleymanpaşa'da kışın tüm güzelliğini ortaya koydu.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynadı ve neşeli anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar oluşan manzaraları fotoğraflarken, sürücüler yollarda daha dikkatli ilerledi.

Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları kent genelinde sürüyor; ekipler yolların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

