Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Süleymanpaşa beyaza büründü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kaplayarak ortaya görsel bir şölen çıkardı.

Şehir beyaza büründü

Gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağışla birlikte çatılar, refüjler, parklar ve park halindeki araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Sabah saatlerinde cadde ve sokaklar beyaza bürünerek Süleymanpaşa'da kışın tüm güzelliğini ortaya koydu.

Günlük yaşam ve çalışmalar

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynadı ve neşeli anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar oluşan manzaraları fotoğraflarken, sürücüler yollarda daha dikkatli ilerledi.

Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları kent genelinde sürüyor; ekipler yolların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

