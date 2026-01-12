Tekirdağ'da Kar: Süleymanpaşa, Şarköy ve Ganos Dağı Beyaza Büründü

Tekirdağ'da kar yüksek kesimlerde etkili oldu

Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini kaybederken yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı eteklerinde kar yağışının yer yer etkili olduğu gözlendi. Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtü oluşturdu.

Kent genelinde hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Hava durumu ve uyarılar

Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının yüksek kesimlerde yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı Tekirdağ’ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü