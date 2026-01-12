Tekirdağ’ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Tekirdağ’da dün akşam başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu; Ganos, Süleymanpaşa ve Şarköy'de beyaz örtü oluştu, Meteoroloji uyarıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:29
Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini kaybederken, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Bölgedeki yerleşim ve geçiş yolları yüksek rakımlı alanlarda beyaz örtüyle kaplandı.

Yerel etki ve gözlemler

Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı yer yer etkili oldu. Zaman zaman yoğunlaşan yağış, bu bölgelerde doğal manzarayı beyaza bürüyerek dikkat çekti.

Hava durumu ve uyarılar

Kent genelinde ölçülen hava sıcaklığı 1 derece olurken, hissedilen sıcaklığın -3 dereceye kadar düştüğü bildirildi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının yüksek kesimlerde yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin tedbirli olması ve gerekli önlemleri alması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları