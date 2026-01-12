Tekirdağ’ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini kaybederken, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Bölgedeki yerleşim ve geçiş yolları yüksek rakımlı alanlarda beyaz örtüyle kaplandı.

Yerel etki ve gözlemler

Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı yer yer etkili oldu. Zaman zaman yoğunlaşan yağış, bu bölgelerde doğal manzarayı beyaza bürüyerek dikkat çekti.

Hava durumu ve uyarılar

Kent genelinde ölçülen hava sıcaklığı 1 derece olurken, hissedilen sıcaklığın -3 dereceye kadar düştüğü bildirildi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının yüksek kesimlerde yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin tedbirli olması ve gerekli önlemleri alması istendi.

KAR YAĞIŞI TEKİRDAĞ’IN YÜKSEK KESİMLERİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ