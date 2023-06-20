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Tekirdağ ve Çanakkale'de Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Tekirdağ ve Çanakkale'de Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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