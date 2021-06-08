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Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!

Tekirdağ'da yapılan ihbarlar üzerine bir eve giden polis ekipleri ev sahibinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yanında av tüfeği bulunan kişinin intihar edip etmediği açıklanmazken cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

08 Haziran 2021 Salı 01:06
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
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Tekirdağ’da ihbarlar üzerine bir eve giden ekipleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşanan olay sonrasında olay yerinde inceleme başlatıldığı açıklanırken cansız bedeni bulunan şahıs otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana geldi. B.Ö. (37) isimli kişi kiralık olarak yaşadığı evinde ev arkadaşı tarafından hareketsiz görüldü. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri yönlendirilirken olay yerine giden ekipler kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yanında av tüfeği bulunan B.Ö.’nün intihar edip etmediği açıklanmazken genç kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 08.06.2021 01:06
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