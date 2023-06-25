Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
Tekirdağ'da Bir Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçe sınırlarında kalan Karaağaç Organize Sanayi Bölgesine yer alan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, geceyi gündüze çevirdi. Saat 22.30 civarında tesisin atık toplama deposunda başlayan yangın, gittikçe büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.
Gece bekçilerinin haber vermesiyle olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ekibi yollandı. Çıkan yangına 4 su tankeri ve 1 arazöz ile Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında 3 saat boyunca müdahalede bulunan ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.
Yangın esnasında olayın gerçekleştiği yere çağırılan 3 iş makinesi ise, alevlerin arasından geri dönüşüm atıklarını çıkararak yangının daha çok büyümesini engelledi.
Olayda can kaybı olmaması tek teselli olurken, son günlerde Yurt genelinde artan geri dönüşüm tesisi yangınlarının sabotaj ihtimali sebebiyle olaya ilişkin çok yönlü soruşturma süreci başladı.
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