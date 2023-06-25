Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçe sınırlarında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gece bekçilerinin haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayın sabotaj ihtimali sebebiyle soruşturma başlatıldı.